Son sığınak Refah’tan tahliye

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Gazze Şeridi’nde ateşkese ve esir takasına yönelik görüşmeler sona ererken İsrail, tüm çağrılara rağmen 1,4 milyon Filistinlinin son sığınağı olan Refah’a saldırı için tahliye emri verdi. Refah’a hava saldırılarını sürdüren IDF, “sınırlı kapsamlı” bir operasyon için kentin boşaltmasını istediğini duyurdu. IDF’nin açıklaması sonrası Refah’ın doğu kesimlerindeki Filistinlilerin batıdaki “güvenli bölgelere” gitmesi çağrısı yapıldı. Açıklamanın ardından yüzlerce Filistinli Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç etmeye başladı.

Hamas, tahliye kararına ilişkin “Netanyahu hükümetinin soykırımı sürdürmekte ısrar ettiğini” kaydetti. ABD basınına konuşan bir Hamas yetkilisi, tahliye emrinin “rehine müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacağını” belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı’nın Refah’ın işgalinin önlenmesi için başta ABD olmak üzere uluslararası çevrelerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü kaydedildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gün süren Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri sona erdi. Olası anlaşmaya dair teklife veya cevabın içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. Hamas, ateşkes görüşmelerinin sonlandığını, Ateşkes Heyetinin müzakereleri istişare etmek üzere Katar'a döneceğini açıkladı.

KATLİAM SÜRÜYOR

7 Ekim'den bu yana 34 bin 683 Filistinliyi öldüren İsrail, Gazze'de yine katliam yaptı. Hamas’ın Gazze Şeridi’nden gerçekleştirdiği roket saldırısında üç İsrail askeri öldürüldü. İsrail ordusu (IDF), Refah’a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılarda 8’i çocuk 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan Al Jazeera’ya konuşan üst düzey bir Hamas kaynağı, Mısırlı ve Katarlı arabuluculara bir ateşkes teklifini kabul ettiklerini kaydetti. Anlaşmanın içeriğine dair bir bilgi ise verilmedi.