Son sürat satış

Geçen yıl 3 milyar 914 milyon TL’lik kamu taşınmazını elden çıkaran AKP iktidarı, bu seneye de hızlı başladı. Bu yılın ocak ve şubat aylarında toplam 218 milyon 775 bin TL’lik kamu taşınmazı satıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dâhil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı.Ülke, bu dönem, daha önce hiç görmediği büyüklükte özelleştirmelere şahit oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, bu yılın ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından 218 milyon 775 bin TL’lik para toplandı.

Bu yıl satışına onay verilen taşınmazlar arasında İstanbul Şile’de bulunan bir Hazine arazisi de bulunuyor. Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı, iktidarın hoyrat tutumunu gözler önüne seriyor.

2003-2023 döneminde toplam 21 milyar 219 milyon 303 bin TL’lik kamu taşınmazı elden çıkarıldı. Geçen yıl 3 milyar 914 milyon 583 bin TL’lik taşınmazın satışına onay verildi.

Yıllara göre satış tutarları şöyle:

2010: 135 milyon 994 bin TL

2012: 564 milyon 645 bin TL

2014: 2 milyar 289 milyon 161 bin TL

2016: 615 milyon 324 bin TL

2018: 399 milyon 316 bin TL

2020: 144 milyon 592 bin TL

2022: 7 milyar 597 milyon 244 bin TL

2023: 3 milyar 914 milyon 583 bin TL