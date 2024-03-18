Sonucu belli olan seçim sona erdi

Rusya’da Putin’in iktidarını sürdürmesine kesin gözüyle bakılan 3 günlük devlet başkanlığı seçimi, protestolar ve saldırıların gölgesinde sona erdi. Türkiye’de oy kullanmak isteyen Rusya vatandaşları uzun kuyruklar oluşturdu.

Dış Haberler

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5’inci dönemini kazanmasına kesin gözüyle bakılan üç günlük seçim maratonu sona erdi. Ukrayna saldırıları eşliğinde geçen oy kullanma işleminde Putin muhalifleri, seçmenlere protesto çağrısı yaptı. Türkiye’de oy kullanan Rus vatandaşları, seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya Federasyonu’nda cuma günü başlayan devlet başkanlığı seçiminin son günü geride kalırken Rusya Seçim Komisyonu, seçime katılımın yüzde 70’i geçtiğini açıkladı. Açıklamada seçimlerin şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleştiği vurgulanırken, seçim sonuçlarının da aynı şeffaflık ve adaletle açıklanacağı belirtildi. Seçimin sonucuyla ilgili resmi açıklamaların yakın zamanda yapılması bekleniyor.

MUHALEFETTEN ÇAĞRI

15 Mart’tan bu yana oy verme işleminin sürdüğü ülkede seçimin ilk iki gününde sandıklara boya dökme, kundaklama dâhil birçok protesto gerçekleştirildi. Putin muhalifleri ve cezaevinde hayatını kaybettiği açıklanan Aleksey Navalni’nin destekçileri, oy verme merkezlerinde protesto yapılması çağrısını tekrarladı. “Putin’e karşı öğlen” ismi verilen eylemde protestoculara, oy pusulalarının üzerine “Navalni” yazarak oyları bozma veya Putin dışındaki adaylara oy verme çağrısında bulunuldu.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, geçtiğimiz ay hapishanede şüpheli bir şekilde ölmeden önce Rus halkını seçimin son gününde öğlen saatlerinde protestoya davet etmişti. Almanya’nın Berlin kentinde Rusya Büyükelçiliği önündeki protestolara katılan Eşi Yulia Navalnaya da protestocuları oy merkezlerini doldurmaya ve gösteri düzenlemeye davet etti. Öte yandan başta Avrupa başkentleri olmak üzere birçok ülkede Putin’in beklenen seçim zaferine karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Avrupa’nın birçok yerinde Rusya’daki seçim protesto edildi. (Fotoğraf: AA)

SEÇİM KUYRUKLARI

Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları da ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Rusların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle İstanbul ve Antalya’daki oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda oy kullanmak için yaklaşık 2 bin Rus vatandaşının ön kayıt yaptığı belirtilirken bu sayının daha da artabileceği kaydedildi. Konsolosluk önünde Ukrayna’daki savaşı protesto etmek isteyen Rus vatandaşı bir kadın ise gözaltına alındı. Rusya, Türkiye, İspanya, Almanya ve diğer birçok yerde seçimin son gününde görülen uzun kuyrukların sebebinin, “Putin’e karşı öğlen” eylemleri olduğu belirtildi.

SİBER SALDIRILAR

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 20 federal bölgede bazı kişilerin 29 sandığa sıvı dökerek oy pusulalarına zarar vermeye çalıştığını, 8 sandığın da ateşe verilmeye çalışıldığını bildirdi. Uzaktan elektronik oylama sistemine ve Seçim Komsiyonu’nun internet sayfasına yönelik siber saldırılar gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Pamfilova, “Oylamanın başlangıcından bu yana uzaktan elektronik oylama kaynaklarına yönelik 160 bin saldırı engellendi” dedi.

‘BALTALAMA GİRİŞİMİ’

Üç günlük oy verme sürecinde Ukrayna Rusya'ya yaptığı hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Ukrayna dronlarının en az 8 bölgeyi hedef aldığını, bazılarının Moskova bölgesine kadar ulaştığını ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı ise, ülke genelinde 35 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Belgorod’da 2 kişi saldırılarda yaşamını yitirdi. Saldırılar sebebiyle Moskova'da hizmet veren üç havalimanı kısa süreliğine kapanırken ülkenin güneyindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod şehrine saldırılar yaptığını hatırlatarak, “Bugün seçimi baltalamak ve insanları korkutmak için Belgorod’u tekrar vurdular” dedi. “Batı’nın Ruslara yönelik tehdit ve baskı girişimlerinin başarısız olduğunu” belirten Zaharova, yurtdışındaki vatandaşların aktif bir şekilde oy kullandığını söyledi.

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BATI’NIN OPERASYONU GEREKEBİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “arzu etmese de” gelecekte Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna'da kara operasyonunun “bir noktada gerekebileceğini” belirtti. ‘‘Weimar Üçgeni’’ formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Macron, Berlin dönüşünde basına açıklamalarda bulundu. Scholz ile aralarında anlaşmazlık olduğu iddialarını yalanlayan Macron, Ukrayna hakkında “ortak görüş” içinde olduklarını belirtti.

Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürerek, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Macron’un “Fransa'nın Paris'teki Olimpiyat Oyunları süresince Rusya'ya ateşkes teklif edeceği” yönündeki açıklamasını hatırlatarak “Farklı zamanlarda farklı şeyler dile getiriyor. Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor” dedi.