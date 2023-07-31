Sonuna kadar direnişe devam

Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylülerin eylemi 7. gününde de sürdü. Yürüyüş yapan yaşam savunucuları ve köylüler, “Sonuna kadar direneceğiz, topraklarımızı vermeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Asena TUNCA

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylüler ve çevrecilerin eylemi 7’nci gününde dün de devam etti. Köylüler ve yaşam savunucuları, gece boyunca ağaç kesiminin sürdüğü Akbelen Ormanı’nda yürüyüş yaptı. Jandarma tarafından gözaltına alınan yaşam savunucularından Deniz Gümüşel hakkında, ‘kolluk kuvvetlerini darp etme’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Gümüşel ve 23 kişi serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ise bir haftada 40 kişinin gözaltına alındığı, 2 jandarma personelinin de açığa alındığını kaydetti. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV), Akbelen’de şirkete verilen "ağaç kesim izninin" süresinin Aralık 2021’de dolduğunu, kesimin yasadışı yapıldığını kaydetti.

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor. Gözaltına alınan, darbedilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalan yaşam savunucuları, direniş alanını terk etmiyor.

DAVA AÇILACAK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kadın Meclisleri, DİSK Gıda İş Sendikası, Muğla Tabip Odası, İzmir Tabip Odası gibi çok sayıda meslek örgütü de dün dayanışma için alana geldi. "Katil Limak, Akbelen’den defol” sloganlarının atıldığı direnişte "Kömüre hayır", "Akbelen'e, Cudi'ye, Dikmece'ye özgürlük", "Dostlarımı Limak öldürdü" yazılı pankartlar astı. İkizköylü Necla Işık, 7 gündür engellemelere karşın kitlesel şekilde eylem yaptıklarını söyledi. Köylüler, "Kaybettiğimiz ağaçlarımıza dokundurmadan hep birlikte, köklerinden bu sevgiyle yeşerteceğiz. Halen çok büyük bir orman kurtarılmayı bekliyor.

Sonuna kadar direneceğiz, topraklarımızı vermeyeceğiz" dedi. Nöbet tutan köylülerden Naime Yorulmaz, “Bu yer bizim, bu yer onların değil. Jandarmaları bizim karşımıza dikenleri istemiyoruz, defolsunlar gitsinler buradan” dedi. Avukat İsmail Hakkı Atal ise YK Enerji’ye "verdiği zarar nedeniyle” dava açacaklarını söyledi.

İNCE'YE PROTESTO

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dün alana geldi. İnce’nin Akbelen’e koruma ordusu ve jandarma eşliğinde gitmesi tepki çekti. Halkın forum yaptığı esnada söz sırası olduğu ve söz hakkının sıradan gidileceği ifade edildi. İnce bunun üzerine sinirlenerek "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor" dedi. Gerginliğin ardından bölgeden ayrılan İnce’ye yurttaş, "Rezilsiniz" diyerek tepki gösterdi. Ağaç kesimini protesto eden ve önceki gün gözaltına alınan 24 köylü ve yaşam savunucusu ise 20 saatlik gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı. 18 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2'si avukat 6 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcı, ‘polise mukavemet’ suçlamasını yönelttiği 6 kişiden avukatlar İsmail Hakkı Atal ve Leyla Bilgen'i serbest bırakırken 4 kişiyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Yavuz Emre, Caner Gökbayrak ve Esra Balbay yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, Deniz Gümüşel ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların hepsine ‘kamu görevlisine mukavemet’ suçu yönetildi. Gümüşel ve Balbay’ın ise ayrıca kolluk kuvvetlerini darp ettikleri ileri sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Jandarma Genel Komutanlığı ise önceki gün CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın fişlemeye tepki göstermesinin ardından bölgeden uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını duyurdu. Açıklamada, 24 Temmuz’da ağaçları kesmek için saha çalışmalarının başlatıldığı anımsatılarak, çevreyi korumak için direnen yurttaşlardan “provokatör eylemci” olarak söz edildi. Açıklamada, 40 kişinin gözaltına alındığı, Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. ÇEHAV ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Akbelen’de süresi dolan ve yenilenmeyen orman kesim izni ile kıyım, izinsiz kesim yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Akbelen’de orman suçu işleniyor. Cumhuriyet Savcıları, sorumlularla ilgili derhal soruşturma başlatın" ifadelerine yer verdi. Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YK Enerji’ye ödenen teşvik tutarını açıkladı. Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, 2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı 1 milyar 14 milyon 331 bin 032 TL ve bu tutar dolara endeksli.

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KÖMÜRLE, BÖLGEDEKİ KANSER RİSKİ ARTACAK

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, Akbelen Ormanı’ndan çıkarılacak kömürün bölgedeki termik santrallerde yakılacağını, bunun da bölgedeki kanser riskini artıracağını söyledi. Şahin, "Buradaki ağaç kesimi, sadece ağaç kesimi olarak değerlendirilmemeli. Kronik akciğer hastalıkları veya akciğer kanseri, solunum yolu kanseri artmış durumda. Giderek daha da artacak. Bu kömürü buradan aldığınız zaman o su havzalarını da yok etmiş olacaksınız" dedi.

YANDAŞ GAZETELERE İLAN

Ağaç katliamı yapan YK Enerji, iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah, Takvim, Posta, Milliyet, Hürriyet, Türkiye gibi gazetelere çalışanları adına ilan verdi. İlanda, ormana sahip çıkmak için yapılan eylemlerin, YK Enerji’de çalışanlara yönelik olduğu izlenimi verilmeye çalışıldı. Öte yandan söz konusu ilan Sözcü gazetesinde yer alması da sosyal medyada tepki çekti.