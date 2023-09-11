Şortlarını indirip fotoğraf çektikleri için gözaltına alındılar

Beyoğlu’nda şortlarını indirerek fotoğraf çekilen 2 kişi, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu’nda şortlarını indirerek fotoğraf çekilen 2 kişi, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Olay, Beyoğlu’nda Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi’nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelmiş, Y.İ. ve M.M. isimli iki kişi şortlarını indirip fotoğraf çekildiği anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Y.İ. ve M.M. isimli şahıslar kaldıkları otelde gözaltına alındı. 2 kişi alkollü olduklarını ve olayı eğlence amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Gözaltına alınan kişiler “hayasızca hareketler” ve “cinsel taciz” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.