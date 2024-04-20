Sorumluları olası kastla yargılayın

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremle yıkılan 3 farklı sitenin duruşması dün görüldü. Duruşmalar ileri tarihe ertelendi. Kentsel dönüşümle yapıldığı halde saniyeler içerisinde yıkılan ve 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi’nin üçüncü duruşması dün Maraş’ta görüldü. Duruşma öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önünde eylem yaptı.

Eylemde yapılan açıklamada sorumluların olası kastla yargılanması talep edilerek şu ifadeler kullanıldı: “Gelinen noktada, kamu personelleri hâlâ soruşturmalara dahil edilmedi. Bu kişilerin davalara dâhil edilebilmesi için Bakanlık tarafından verilmesi gereken izinler verilmedi. Buradan yetkililere sormak istiyoruz: Bu izinler verilmesi için daha ne bekleniyor? Daha ne olması gerekiyor? Belediye başkanından yapı denetimcisine kadar kaçak yapıya göz yuman herkesin bilinçli taksirle değil, biçimde olası kast ile yargılanmasını ve hak ettikleri üzere en ağır cezaları almasını talep etmekteyiz” denildi. Duruşma tüm gün devam etti.

Öte yandan Maraş’ta 41 kişiye mezar olan Pınar Apartmanı’na ilişkin davanın ilk duruşması da 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi. Malatya’da da 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans’ın duruşması görüldü. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 24 Eylül’e ertelendi.