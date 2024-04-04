Sorumluluğumuzun farkındayız

Haber Merkezi

Yerel seçimlerin tamamlanması ile beraber bir taraftan itirazlar sürerken diğer yandan bazı belediye başkanları mazbatalarını alarak resmi olarak görevlerine başladı. Üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi kazanan ve ikinci dönemine başlamaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mazbatasını dün İl Seçim Kurulu’nda aldı.

"Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız” diyen İmamoğlu şöyle konuştu: “Bana verilen mazbatanın önemi çok büyük. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Halkın parasını halk için kullanarak, bu şehrin çocukları mutlu olsun diye çok çalışacağıma söz veriyorum. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'u dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz.

Siyasi partilerin çok daha ötesinde büyük bir vicdan ittifakı kurulduğunu ve bu ittifakın her siyasi görüşten insanı kapsadığını belirten İmamoğlu, "İstanbul ittifakı büyük bir buluşmaya dönüştü, bunu daha da büyüteceğiz. Bu ittifak ülkemize de iyi geliyor" dedi.

Van'da yaşanan irade gaspına da tepki gösteren İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir takım çifte standartlı kararlar alınıyor. Bazı ilçelerde, Van'da yaşanan tam bir garabet. Hassas ve titiz şekilde takip ediyorum. Bu hususta haktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytan olur bunu unutmayın. Bana yapılınca haksızlık, başkasına yapılınca sessizlik bu ülkeye yakışmaz. Yapılan haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadelenin bir neferi olacağımı da kimse unutmasın. Seçildim de işim bitti değil, benim işim yeni başlıyor."

Öte yandan mazbatalarını alarak göreve başlayan bazı belediyeler şöyle:

Balıkesir Belediyesi: CHP'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Öğretmenevinde düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı. Akın, "Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil, ilçelerde, köylerde, mahallelerde, emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla birlikte olan, çalışkan bir belediye başkanı olacağım." ifadesini kullandı.

Ataşehir Belediyesi: Belediyesi başkanı olan Onursal Adıgüzel, 2009 yılından bu yana görevini sürdüren Battal İlgezdi’den başkanlık görevini teslim aldı. Düzenlenen törenle görevi devralan Adıgüzel, görevi devraldığı Battal İlgezdi’ye bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çankaya Belediyesi: CHP Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, yeni görevini Alper Taşdelen'den devraldı. Güner, belediyelerde artık 30'lu yaşlardaki gençlerin görevde bulunduğunu belirterek, bu kararlarından dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Parti Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi: İl Seçim Kurulu Başkanı Burak Meriç'ten mazbatasını alan Abdurrahman Tutdere, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz." dedi.

Amasya Belediyesi: Belediye Başkanı olan Avukat Turgay Sevindi, bugüne kadar çok heyecanlarının olduğunu ancak hiçbirinin bu kadar büyük olmadığını söyledi. Sevindi, belediyede başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreniyle MHP'li eski Belediye Başkanı Bayram Çelik'ten görevi devraldı.

Bartın Belediyesi: MHP'nin yönettiği Bartın'da, CHP'den Bartın Belediye Başkanı seçilen Rıza Yalçınkaya, mazbatasını alarak görevine başladı. Yalçınkaya, "Şeffaf belediyecilik, adil, eşit, kamu ve hak yararı için çalışan bir belediye anlayışını, Bartın halkıyla göstererek, onların da beğenisi kazanma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi: 74 yıl aradan sonra CHP’nin belediye başkanlığını kazandığı Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal mazbatayı aldı. Köksal, “Çalışacağız, üreteceğiz ve hakça paylaşacağız” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: DEM Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk de mazbatasını aldı. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Türk, çok inançlı ve kültürlü Mardin'de seçilmesinde bütün vatandaşların katkısı olduğunu belirtti.

Batman Belediyesi: DEM Parti’li Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı. Sönük, zor bir görev devraldığını belirterek, "Bir günlük siyasi mücadelenin değil, 25 yıllık yerel yönetimler siyasi mücadelesinin tecrübe ve deneyimleriyle belediyelerimizi devraldık. Bu tecrübe ve deneyimle kentimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.