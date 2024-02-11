Sorumluluk kadercilik anlayışına yıkılıyor

Zeliha ASLAN

Depremin birinci yıl dönümünde İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi, “Deprem Sempozyumu” düzenledi.

Deprem sonrasında insan hakları bağlamında barınma hakkı, deprem ve avukat hakları, yurtdışından örneklerle acil durum mevzuatı, afet lojistiği ve afet zamanı ilk yardım eğitiminin önemi konulu konuşmalar gerçekleştirildi.

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Adıyaman’ın yaşadığı yıkımın İsias Oteli’nden ibaret olmadığının altını çizdi. Doğan deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları ve açılan soruşturmalar ile ilgili konuşmasında “Depremle ilgili soruşturmalar seçim sürecinden dolayı aceleye getirildi. Müteahhit ne kadar suçlu olursa olsun ruhsatı veren kamudur” dedi.

Yaşanan depreme idarecilerin 100 yılın felaketi diyerek üzerindeki sorumluluğu kadercilik anlayışına yıktığını söyleyen Doğan, imar çalışmaları ile ilgili, “Hangi zemin olursa olsun, her zemine uygun bina yapılması mümkündür, buna binaen binaların bu doğrultuda imara açılması çok önemli” diyerek yeni bir imar planının oluşturulması gerekliliğinden bahsetti.