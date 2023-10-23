Sorumlusu can dostları değil

Artan uyuz vakalarına karşı uyaran uzmanlar sokak hayvanlarının hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Oğulcan AYDIN

Uyuz vakaları, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi artıyor. Uyuz vakalarının yarattığı endişe verici durum; sosyal medyada tepkilerin sokak hayvanlarına ve Covid-19 pandemisi döneminde yapılan aşılara yönelmesine sebep oluyor. Uyuz hastalığına yönelik sosyal medyada artan bilgi kirliliğini BirGün’e değerlendiren uzmanlar “Bilimsel olarak uyuzun hayvandan insana geçmesi mümkün değil” diyor.

DÜŞMANCA TUTUM

Türk Veteriner Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan şunları aktarıyor: “Bu yaygınlığın hayvanlar tarafından kaynaklı olması mümkün değil. Şöyle düşünmek gerekiyor, bu sokak hayvanları dün de vardı ya da birçok veteriner temas ediyor. Dolayısıyla böyle bir yaygınlık yeni görülüyorsa ilişkilendirilen konu yanlış demektir. Bilimsel olarak hayvanlardan insanlara geçmesi akla yakın gelmiyor. Hayvanlara karşı düşmanca tutum ile ilgisi muhtemel. Bilgi kirliliği fazla, maksatlı yönlendirmeler olabiliyor. Zaten insanlar arasında şuna bakmak lazım, uyuz olan insanlar hayvanlarla temas eden insanlar mı?”

İDDİALAR SAÇMALIK

Uyuz İlaçlarının Sağlık Bakanlığı’nın yükümlü olmasına rağmen geri ödeme kapsamında olmadığı belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Uyuz kötü koşullar altındaki yaşamlarda belirir. İnsandan insana bulaşan bir hastalıktır. Hayvan uyuz farklı bir hastalıktır. Uyuzun, Covid-19 pandemisi sonrası yapılan aşılarla hiçbir ilgisi yok. Aşının salgın ile ilgisi ne olabilir. İddialar saçmalık” diyor. Şenol, şöyle devam ediyor: “Yanlış bilgi düzeltilebilir ama saçma bilgilere verilecek bir cevap yoktur. İnternetten dahi araştırılırsa, aşı ile alakası olmadığı anlaşılır. Uyuz parazitle bulaşıyor, kaşıntı ile seyrediyor. İnsan teması ile bulaşıyor. Çamaşır, çarşaf gibi eşyaların yanında yakın temasla bulaşıyor. Uyuz salgın olarak karşımıza çıkar.” Uzmanlara göre, ülkede her 10 hastadan birisine uyuz teşhisi koyuluyor ve uyuzun geçen seneye oranla yüzde 30 oranında arttığını kaydediyor.