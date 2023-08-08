Sorun, AKP eliyle katlandı

Haber Merkezi

EMEK Partisi (EMEP) Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 6 ayı değerlendiren bir rapor hazırladı. “Sorunlar çözülmedi, AKP eliyle katmerlendi” başlıklı raporda, Hatay, Malatya, Maraş, Antep ve Adıyaman’daki barınmadan sağlığa, elektrik, su sıkıntısından ihaleler ve yapı denetimine kadar birçok soruna değinildi. Yurttaşların çoğu sorununa çözüm bulunmadığı kaydedilen açıklamada, “Kira sorunu had safhada. Sağlam ev bulmanın zorluğuna artan kiralar da eklenince deprem bölgesinde barınma krizi ortaya çıktı. Hatay İskenderun’da 3+1 bir ev için 12 bin TL. Maraş’ta da 3+1 daire fiyatları 7 bin TL’den başlayıp, 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor. İlk etapta, oturulamaz hâle gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ila 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başı 10 bin lira destek yardımı yapılacağı AKP’nin verdiği vaatler arasındaydı. Ziyaretlerimizde bu destekleri halen alamadığını ifade eden çok sayıda yurttaş oldu” denildi.

TALEPLER SIRALANDI

Yıkım çalışmalarının devam ettiği kentlerdeki asbest riskine de dikkat çekilen açıklamada sağlık, eğitim alanında da yeterli çalışmaların yapılmadığı kaydedildi. Çözüm önerilerinin sunulduğu raporda kentlerin yeniden inşasına karşın talepler özetle şöyle sıralandı:

•Kent planlaması yapılırken onlarca doğal ve insani etkenin dikkate alınması, mimariden sosyolojiye, jeolojiden ekonomiye kadar çok sayıda meslek disiplinin içinde yer aldığı kolektif bir planlama yapılmalı,

•Kentin gelişim şekli, hızı, kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar, sosyolojik ve demografik yapı gibi insani etkenlerin yanı sıra kentin doğal, coğrafi yapısı, meteorolojik koşulları ve afet riskleri de dikkate alınarak planlamalar yapılmalı.

•Kentin tarihsel ve kültürel dokusu yok edilmeden, insanların yüzlerce yıldır yaşadığı alanlardaki alışkanlıklar dikkate alınmalı,

•Yapılacak konutların, yerelin dokusuna uygun olmayan tek tip üretiminden vazgeçilmeli.

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SORUŞTURMADA ÜÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Depreme ilişkin yürütülen soruşturmalar da devam ediyor. Diyarbakır’da depremde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’ndeki Sözel Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi. Binanın altındaki dershane ve spor salonunda kolon kesilmediği belirlendi. Raporda, binanın bodrum katındaki spor salonu ile binanın zemin ve 1. katındaki dershanede kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında kolon kesildiği, binanın statik yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D. ile dershane sahibi Ş.A. hakkında, avukatları tarafından bilirkişi raporuna istinaden sulh ceza hâkimliğinden tahliyeleri talep edildi. Talebi değerlendiren hâkimlik, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını gerekçe göstererek, 3 kişinin tahliyesine karar verdi. Öte yandan Adana’da da 65 kişinin can verdiği Tutar Apartmanı için açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Karara tepki gösteren depremde hayatını kaybedenlerin yakınları eylem yaptı. Yakınlar, ölen yurttaşları temsilen 65 siyah balon gökyüzüne bırakıldı.

İNSAN YAŞAMINI ÖNCELEYİN

TTB’den depreme ilişkin yapılan açıklamada “Yaşanan yıkım koruyucu sağlık hizmetleri ve güçlü birinci basamağın önemini ortaya koyarken tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarının da deprem gibi olağandışı durumlara dayanıklı olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Rantı değil, insan yaşamını önceleyen politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir” denildi. Öte yandan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubeler Platformu, Adıyaman Tabip Odası ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Adıyaman İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada da kentin yeniden inşa sürecine kentteki kurumların da dâhil edilmesi çağrısı yapıldı.