Sorun randevu değil, sistem!

MHRS üzerinden alınan randevularla ilgili yapılacak düzenlemeye meslek odası temsilcileri tepki gösterdi. Sorunun daha köklü olduğunu belirten uzmanlar, yeni sistemin insan ve hasta haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Berkay SAĞOL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevular için bir gün önceden onay isteneceğini açıkladı. Koca, “Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz” dedi.

Meslek odası temsilcileri ise sağlık sisteminde yaşanan tıkanıklığın randevuya gitmeyen hastalardan dolayı değil, sağlıkta dönüşüm programının bir sonucu olduğunu ve yaşanan sorunun randevuya gitmeyen insanların üzerine yüklenemeyeceğini vurguladı.

TIKANMANIN SEBEBİ BELLİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlık sisteminde şu anda yaşanan tıkanmanın temel sebebi aslında sağlık politikasının kendisi. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler sorumlu tutulamaz. Sağlık politikasının tamamı yanlış. Şu anda yaşananlar sağlıkta dönüşüm projesinin bir sonucu. Sağlıkta basamak sistemi kaldırıldı, sağlık sistemi piyasalaştırıldı ve hastalar müşteri olarak görüldü. Bunun sonucunda hastaneye başvuru oranı arttı ve artık işin içinden çıkılmaz bir hale geldi” dedi.

Koca’ın uygulanacağını ifade ettiği sistemin hasta ve insan haklarına aykırı olduğunu belirten Ökten, “İnsanlar randevu alıp gelmeyebilir, randevu çok ileri bir tarihe verildiği için uzun olduğu için özele gitmiş olabilir, acile başvurmuş olabilir veya sorununu çözmüş olabilir. Bu durumda randevuya gelmeyen kişiler sağlık sistemine erişimden mahrum bırakılamaz. Bu hastalıkların ilerlemesine neden olur. Kanser, kalp, KOAH, diyabet ve kronik hastalığı olanlar için oldukça problemli bir durum” diye konuştu.

Ali İhsan Ökten

Doç. Dr.

İHMAL EDİLİYOR

Birinci basamak sağlık sisteminin özellikle ve bilerek ihmal edildiğini hatırlatan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Bunun sonucunda hastalar daha çok üçüncü basamağa yöneldi. Bu durum sağlıkta dönüşüm programının en büyük çıkmazlarından biridir. Hastalar sağlık sistemine ulaşamıyor, ulaştıklarında ise çözüm üretilemiyor. Bu kısır döngünün bir ucu 5 dakikada bir hasta bakma, diğer ucu ise tekrar tekrar sağlık sistemine müracaat etmek zorunda kalan hastalar. Bu kısır döngü randevu sistemiyle çözülecek bir konu değil” dedi.

Süleyman Kaynak

Prof. Dr.

Türkiye’de yılda 150 milyon kişinin acil servise başvurduğunu 1 milyar kişinin ise sağlık sistemiyle temas ettiğini hatırlatan Kaynak, şunları dile getirdi: “Sağlık hizmetine ulaşamamak randevu sistemiyle çözülebilecek bir sorun değil. Türkiye’de randevu alıp hastaneye gitmeyen kişilerin sayısı yaklaşık 25 milyon. Bu da yıllık hasta sayısıyla oranlandığında yüzde 2,5’a denk geliyor. Sağlık sistemi yüzde 2,5 gibi kişi oranıyla tıkanamaz.”