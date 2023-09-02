Sorunlar çığ gibi

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki sorunların çoğuna hâlâ çözüm bulunamadı. Halkın Hukuk Bürosu’nun Deprem Gözlem Raporu’na göre, yurttaşların haklarını aramaları bürokratik engellemelere takılıyor.

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 7 ayın ardından Halkın Hukuk Bürosu, Deprem Gözlem Raporu’nu yayımladı. Raporda, Antakya, Adıyaman, Islahiye Maraş’a ilişkin 17-18-19 ve 21 Ağustos tarihlerinde yaptıkları incelemeler yer aldı. Raporda, deprem bölgelerinde devam eden sorunlara, soruşturma aşamasında olan dosyaların akıbetine değinildi. Maraş’ta depremde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı soruşturmasında dosyayı derinleştiren savcının değiştirildiği vurgulanarak “Savcının bir kez daha değiştirilmiş olması nedeniyle daha önce Ebrar Sitelerinin tamamını yapan ve 1400 kişinin ölümüne neden olan Tevfik Tepebaşı’nın Hacı Ömer Apartmanı soruşturması kapsamında tutuklandığı söz konusu soruşturmada başa dönülmüştür. Dosyaya atanmış bir savcı halen bulunmamaktadır” denildi.

ASBEST RİSKİ BÜYÜYOR

Öte yandan raporda “Yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine yakın yerlere ayrıştırmadan yığılan enkazların asbest tehlikesi devam etmektedir” ifadeleri de kullanıldı. Raporda yer alan çözüm bekleyen sorunlar özetle şöyle sıralandı:

- Hâlâ kayıp cenazeler bulunmaktadır. Önemli sebeplerinden biri depremin hemen ardından enkazdan çıkarılan cenazelerin sağlıklı bir teşhis yapılmaksızın ailelere teslimi ve kayıplara rağmen enkazların kaldırmasıdır.

- Depremzedelerin, kayıp yakınlarının özel hukuktan doğan haklarını aramaları bürokratik engellemelere takılmaktadır.

- Cenaze soruşturmalarının apartman soruşturmalarına birleştirilerek derlenmesi usulü izlenmektedir. Soruşturmaların böyle bürokratik şekilde yürütülmesi tutuklu bulunan müteahhit ve diğer sanıkların uzun tutukluluk sebebiyle tahliye olması tehlikesini birlikte getirmektedir.

- Soruşturmalarında savcılar tarafından kurumlara yazılan yazılar büyük oranda cevapsız kalmakta, soruşturmaların önünü tıkamaktadır.

- Hasarlı binaların içinde yaşamak zorunda kalanlara herhangi bilgilendirme yapılmadan, yıkım ihalesini alan müteahhidin isteğine göre ve barınma imkânı tanınmadan yıkım yapılması depremzedeleri sokakta bırakmıştır.

- Maraş’ta deprem soruşturmalarını yürüten savcıların görevlerinden gerekçe göstermeden alınması soruşturmalara siyasal iktidar tarafından müdahale edildiğini göstermektedir.