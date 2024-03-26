Sorunlar katlanıyor: Schengen’de yeni formül arayışı

Schengen vizesinde son 3 yıldır yaşanan sorunlar iş dünyasını iyice bezdirdi. İş dünyasının tepe örgütleri ticari vizelere öncelik tanınması için temaslarını artırırken, TİM’in de vize sorunlarıyla ilgili bir rapor hazırlığında olduğu öğrenildi. Öte yandan TIR sürücü vizelerinde artan retler ihracat taşımalarına büyük sekte vururken, geciken teslimatlar pazar kaybına kadar çeşitli sorunlara yol açıyor.

Pandemi sonrası artarak devam eden Schengen vizesi retleri, ihracatçıları iş yapamaz hale getirirdi. Birçok iş insanı vize alamadığı için fuar ziyaretlerini ve iş görüşmelerini yapamamaktan şikayet ederken, ihraç ettikleri ürünün satış sonrası servisini gerçekleştirmek isteyen firmalar da vize engeline takıldıkları için müşterileriyle sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Lojistikçiler ise TIR sürücü ve gemi adamlığı vizelerinde durumun daha da kötüleştiğini ifade ediyor.

ekonomim.com'dan Merve Yiğitcan'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) gibi iş dünyasının önde gelen örgütleri ticari vize kolaylığı için girişimlerde bulunurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de vize sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladığı öğrenildi.

2023'TE RET SAYISINDA ARTIŞ TAHMİN EDİLİYOR

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye’nin 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Schengen vizelerinde ret oranı yüzde 4 civarında iken, bu oran pandemi dönemi olan 2021 yılında yüzde 17’6’ya çıkmış, 2022 yılında da yüzde 15,5 olarak gerçekleşmişti. Yani bir önceki yıl Türkiye’den yapılan 778 bin 409 başvurunun 120 bin 876’sı ret ile yanıtlanmıştı. Türkiye aynı zamanda 2022 yılında Schengen vizesine en fazla başvuru yapılan ülke olmuştu. Avrupa Komisyonu henüz 2023 yılına ilişkin rakamları açıklamadı, ancak tahminler geçen yıl hem ret sayısının hem de ret oranın arttığı şeklinde. 2021 yılında ret sayısında yaşanan zirvenin nedeni olarak ‘pandemi etkisi’ gösterilse de, sorunun 2022’de ve 2023’te de artarak devam etmesi, sorunun ‘siyasi’ olduğu fikrinin ağır basmasına neden oldu.

Zira konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen yılın sonlarında Meclis'te bu konuda bir soru önergesine cevap verirken, sorunların aşılması için girişimlerde bulunulduğunu, ilgili ülke büyükelçilerinin bakanlığa davet edilerek beklenti ve taleplerin birinci elden iletildiğini, bu hususların diplomatik notayla da paylaşıldığını aktarmıştı.

Son yıllarda Türkiye’den bir Avrupa ülkesine giden ve sonrasında sığınmacılık başvurusunda bulunanların sayısı da az değil. Bu durum Schengen vizesinde yaşanan sorunların en önemli nedenini oluşturuyor. Şu anda Schengen vize randevusu 8-10 hafta sonrasına alınabiliyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla vize başvurularında görülen artış da sürenin uzamasına neden olurken, kısa bir süre önce Yunanistan’ın 3 bin adet randevu açtığı ve bunun 2 saat içinde dolduğu öğrenildi.

AVDAGİÇ: RANDEVULARDA YIĞILMA YAŞANIYOR

Schengen vizesinde bir süredir devan eden bu sorunlar iş dünyasını da bezdirmiş durumda. Yurtdışı fuarlara katılma konusunda şikayetlerini ileten iş insanları, hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilen vize başvuruları nedeniyle fuarlara katılamadıklarını, iş bağlantıları kurmak için ihtiyaç duydukları toplantıları yapamadıklarını ve ihraç ettikleri ürünlerin satış sonrası hizmetini yerine getirmek için gerekli olan müşteri ve fabrika ziyaretlerini gerçekleştiremediklerini dile getiriyor.

Vize konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de bir rapor hazırladığı ve yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, vize konusunda yaşanan sorunların devam ettiğine işaret ederek, vize randevuları dönem dönem açıldığı için yığılmaların yaşandığını kaydetti. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla turistik vize talebinin patladığını dile getiren Avdagiç, vize başvuru sayılarına bakıldığında pandemi öncesi döneme göre ciddi bir artışın olduğunu, arzın talebe yetişemediğini vurguladı. Bu noktada ticari vize başvurularına öncelik verilmesi için çeşitli konsolosluklarla temasta olduklarını ifade eden Avdagiç, İTO olarak üzerinde çalıştıkları birtakım formüller olduğunu sözlerine ekledi.