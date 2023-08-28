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Soruşturma sonrası Fethiye Belediyesi’nden açıklama: Belediyemizden bağımsız hazırlandı

Türk bayrağı üzerine Fethiye Belediyesi logosu ve Belediye Başkanı Alim Karaca’nın isminin yazılması gerekçesiyle başlatılan soruşturması hakkında Fethiye Belediyesi açıklama yayınladı. Açıklamada, “Reklam ajansı tarafından, belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır” denildi.

Güncel
  • 28.08.2023 13:05
  • Giriş: 28.08.2023 13:05
  • Güncelleme: 28.08.2023 13:11
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Soruşturma sonrası Fethiye Belediyesi’nden açıklama: Belediyemizden bağımsız hazırlandı

BİRGÜN EGE 

Muğla Valiliği, Fethiye ilçesinde üzerinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

İşlem sonrası Fethiye Belediyesi yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, reklam ajansının belediyeden bağımsız olarak bayrak görsellerini hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:  

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemiz elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından, Belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada, Fethiye Belediyesi'nin hiçbir dahlinin olmadığının, İlgili reklam şirketi ile herhangi bir görsel ve tasarımın paylaşılmadığının, Jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için, asılmadan önce tarafımızdan onay istenmediğinin, Bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılıp, ücret ödenmediğinin, Kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini, kamuoyuna saygıyla sunarız.”

Türk bayrağı üzerine ismini yazdıran Fethiye Belediye Başkanına soruşturma
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