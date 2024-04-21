"Sosyal belediyecilik anlayışını yayacağız"

CHP’nin iki gün sürecek Yerel Yönetimler Çalıştayı dün başladı. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Genel Başkan Özel, kent lokantaları, askıda fatura, halkın bakkalı gibi projeleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

POLİTİKA SERVİSİ

CHP, yerel seçim sonuçlarını düzenlediği “Yerel Yönetimler Çalıştayı” ile değerlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın birer sunum yaptığı Çalıştay’da Belediye başkanları, il ve ilçe başkanları da katıldı.

Genel Başkan Özgür Özel yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘‘Yerel seçimleri Cumhur İttfakı kazandı’’ ifadelerine yanıt verdi. Özel, ‘‘Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır’’ dedi.

Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini anımsatan Özel, ‘‘Kutuplaşmayı kırmak için adım atacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı. Yerel yönetimlerin yeni dönemine ilişkin de konuşan Özel, ölçme-değerlendirme sistemini odak noktası haline getireceklerini kaydetti. Özel, "Belediyelerin 3’er, 6’şar aylık ve birer yıllık karnelerini ölçme-değerlendirme yöntemiyle çıkarıp, sizinle paylaşacağız. Doğru yapanı örnek göstereceğiz, yanlış yapanı doğruya sevk edeceğiz. İbre yukarı ise devam edeceğiz, aşağıdaysa mutlaka yanlıştan döneceğiz. CHP’nin yetkinlikleriyle, siyasi akrabalıklarıyla, etki alanlarıyla, liyakatli kadrolarıyla bu ülkenin dış politikasına da iç politikasına da ekonomisine de yapabileceği katkıları açıklıkla paylaşmak, milletin yararına sunmak, o hizmeti yapmak ve görünür kılmak, yeni süreçte yeni siyasi hattımızın olmazsa olmazlarıdır’’ diye konuştu.

KENTLERİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Bundan sonraki süreçte kalkınma belediyeciliğiyle şehirleri dirençli ve güvenli hale getireceklerini, ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetleri vereceklerini ifade eden Özel, temel hizmetlerde hiçbir kusur yapmayacaklarını, sosyal belediyecilikte kendi rekorlarını kırmaya devam edeceklerini ve yepyeni vizyon projeleriyle Türkiye’deki kentlerin önlerini açacaklarını anlattı.

Kent lokantaları, askıda fatura, halkın bakkalı gibi projeleri standart hale getirip her tarafa yaygınlaştıracaklarını bildiren Özel, ‘‘Hem partinin yönetim mimarisini hem parti yönetim şeklini bir reforma tabi tutacağız. Sizlerle uyumlu, sizlerle konuşan, etkileşen, doğru yöneten ve yönlendiren, destek olan ve yaptıklarınızı doğru anlatıp hak ettiğiniz teveccühü görmenizi sağlayan devasa bir yapıyı seçim dönemindeki gibi bilimsellikle, profesyonellikle siyaset tecrübesini birlikte harmanlayarak yöneteceğiz’’ dedi. Olası erken seçim çağrısına kapıyı kapatan Özel, ‘‘Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir’’ ifadelerini kullandı.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yanda seçim gecesi seçmenin mektubunu balkonda okuyanlar grup toplantısında hikaye okumaya başladı. Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğim. Kutuplaşmayı kırmak için adım atacağımıza inanıyorum. Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir.’’