Sosyal Haklar Derneği’nden Hatay’da çocuklara yaz okulu

Sosyal Haklar Derneği İskenderun Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okulu üçüncü gününü geri bıraktı.

Sosyal Haklar Derneği (SHD) İskenderun Temsilciği’nin depremden en fazla etkilenen illerden Hatay’da 14 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği Yaz Okulu üçüncü gününü geride bırakıyor.

Teması "Çocuklarımızın gülsün diye... Yeniden Başlamalı" olarak belirlenen yaz okulu İskenderun'da bulunan konteyner kentlerde yapılıyor. Günlük 100 ila 150 arasında çocuğun katıldığı okula şehir dışından gelen gönüllü öğretmenler eşlik ediyor.

Aşırı sıcaklara rağmen yoğun katılımla geçen yaz okulunda çeşitli branşlarda atölyeler düzenleniyor. Çocuklar kukladan, yaratıcı dramaya, yaratıcı yazarlıktan, resim, savunma sporları, yoga, çocuk haklarına kadar birçok atölyede hem öğreniyor hem de eğleniyor.

SHD’nin yaz okuluna katılan çocuklar bu sayede depremin yarattığı travmaları geçici bir süreliğine de olsa unutuyor.