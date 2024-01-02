Sosyal medya çağrısından sonra eski erkek arkadaşı gözaltına alındı: ‘Bir hayat istiyorum’

İstanbul’da yaşayan Hilal Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Yılmaz’ın paylaştığı videodan sonra Çırak gözaltına alındı.

İstanbul’da yaşayan Hilal Yılmaz'ı ölümle tehdit eden eski erkek arkadaşı Uğur Çırak gözaltına alındı.

Hilal Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı çağrılarda Çırak tarafından ölüm tehditlerine maruz bırakıldığını açıklayıp, yardım istemişti.

Yılmaz’ın paylaşımlarının ardından Uğur Çırak gözaltına alındı.

3 FARKLI DOSYASI VARMIŞ!



Çırak hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirlenirken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı. Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de “hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçlarından üç farklı dosya olduğu, Çırak’ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

Olayın ardından Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin, iddiaların sahibi Hilal Yılmaz’la konuştu.

'Evime geliyorum, mesela kapının önünde pusu kuruyordu. Annemi arayıp tehditler etti'

Yaşadıklarını anlat Yılmaz, “Eylül ayından beri aralıklarla beni ailem ve arkadaşlarımla tehdit ediyordu. Bu süreç gitgide artık çirkinleşmeye başladı. İşyerime gelmeye, takip etmeye başladı. Uzaklaştırma kararına karşın bir gece geldi ve camımı yumrukladı” dedi. Arabasının da yumruklandığını belirten Yılmaz, “Arabamın camını yumrukladı. Şikâyetlerde bulundum. Sonra uzaklaştırma kararı aldım. İrtibatı kestiğim zaman bana kötülük yapıyordu ve buna katlanamıyorum artık dedim. Evime geliyorum, mesela kapının önünde pusu kuruyordu. Annemi arayıp tehditler etti” ifadelerini kullandı.



Yılmaz sözlerini şu şekilde noktaladı:

“İki kere tedbiri aştı. En son savcıya gidip ‘Ölümümü mü bekliyorsunuz’ dedim. En sonunda sosyal medyada adalet aramaya başladım. Uzaklaştırması var, evime geliyor. Gece yarısı yatak odamın camına tırmanmak nedir? O kadar şikâyet ettim gözaltına alınmadı. Şu an bu kişi gözaltına alındı ama bu kişi dışarı çıkarsa bana musallat olacak. Ben yaşanabilir bir hayat istiyorum. Artık yeter, benim gibi kaç tane kadın var? Bizim sayımız yok. Empati kurmalarını istiyorum. Anneninizi arıyorlar ve tehdit ediyorlar."