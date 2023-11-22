Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı: Evinden ruhsatsız silah çıktı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medyadan silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Parlak’ın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Güncel 22.11.2023 22:34 Giriş: 22.11.2023 22:34

Güncelleme: 22.11.2023 22:37 Kaynak: İHA

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İHA



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Parlak’ın Beylikdüzü Marmara Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca, silaha ait 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Banu Parlak Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.