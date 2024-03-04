Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Lüks bir arabanın içinde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, Adana’da gözaltına alındı. Otomobil ve silahın kendisine değil bir arkadaşına ait olduğunu söyleyen Kanko, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adana’da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko (24), gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüler üzerine Aleyna Kanko'yu Adana’nın Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı.
Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.