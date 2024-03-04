Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Lüks bir arabanın içinde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, Adana’da gözaltına alındı. Otomobil ve silahın kendisine değil bir arkadaşına ait olduğunu söyleyen Kanko, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Güncel 04.03.2024 16:58 Giriş: 04.03.2024 16:58

Güncelleme: 04.03.2024 17:02 Kaynak: DHA

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