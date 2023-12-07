Sosyal medya fenomenine 'müstehcenlik' gözaltısı

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle 'müstehcenlik' iddiasıyla gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler üzerine 'müstehcenlik' iddiasıyla gözaltına alındı.

Gizem Bağdaçiçek'in görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Bağdaçiçek 'müstehçenlik' suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.