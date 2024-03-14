Sosyal medya reklamları için kesenin ağzı açıldı: Hangi aday ne kadar harcadı?

Siyasi parti ve adayların reklamlara harcadığı parayı açıklayan Facebook ve Instagram'ın verilerine göre, son 30 günde İBB adayı Murat Kurum, İmamoğlu’ndan üç kattan fazla para harcamış.

Facebook ve Instagram siyasi parti ve adayların son 30 günde reklamlara harcadığı parayı şeffaf şekilde açıklıyor. Bu verilere göre son 30 günde İBB adayı Murat Kurum, İmamoğlu’ndan üç kattan fazla para harcamış.

31 Mart yerel seçimlerine 16 günden az süre kala söylemler de, kampanyalar da sertleşti. Ancak seçimlerin kaderini artık siyasilerin söylemleri ve vaatleri kadar sosyal medya reklamları da etkiliyor.

10 Haber'de yer alan habere göre, Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel Meta verileri üstünden son 30 günde siyasi partilerin kurumsal reklam harcamalarını inceledi. Facebook ve Instagram için verilen reklamlarda CHP açık ara önde. En fazla para harcayan aday ise AKP’nin İBB adayı Murat Kurum.

Araştırmanın META’yla sınırlı olmasının nedeni Facebok ve Instagram’ın sahibi bu şirketin siyasi reklamlar konusunda şeffaf olması ve kütüphanesinde reklam bilgilerini yayımlaması.

Siyasi partilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:

CHP: 15.010.158 TL

AKP: 2.134.214 TL

Deva Partisi: 1.127.539 TL

Bağımsız Türkiye Partisi: 1.080.258 TL

Saadet Partisi: 442.905 TL

Adaylar arasında sıralamada ise Murat Kurum ilk sırada:

Murat Kurum: 5.478.391 TL

Hakan Tütüncü: 2.438.249 TL

Ekrem İmamoğlu: 1.628.799 TL

Hamza Dağ: 1.417.569 TL