Sosyal medya şaklabanı Jahrein, Demirtaş’ın hasta annesine küfretti; sildi ve özür diledi

Jahrein mahlasını kullanan sosyal medya şaklabanı Ahmet Sonuç, 7 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Selahattin Demirtaş’ın annesi hakkındaki haberi alıntılayarak küfretti. Şahıs, daha sonra tehditler aldığını belirterek yaptığı paylaşımı sildi ve özür diledi.

Jahrein mahlasını kullanan internet ünlüsü Ahmet Sonuç, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yoğun bakıma alınan annesi Sadiye Demirtaş'a küfretti.

7 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş geçtiğimiz gün rahatsızlanarak Diyarbakır'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yakın zamanda babasını da kaybeden Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirilmişti. Demirtaş, hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra tekrar cezaevine götürülmüştü.

Jahrein mahlasını kullanan sosyal medya şaklabanı Ahmet Sonuç da, Demirtaş'ın annesinin hastalığı nedeniyle Diyarbakır'a götürülmesine ilişkin bir haberi alıntılayarak "A.A.K" diye yazdı.

Demirtaş'ın hasta annesine küfreden şahıs, tweetinin ardından tehditler aldığını belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyen paylaşımlar yaptı. Daha sonra ise özür dileyerek yaptığı paylaşımı sildi.

Jahrein paylaşımında şunları kaydetti:

"Malum twiti sildim. Her şeyden önce benim Selahattin Demirtaş’la olan meselem şahsıyla alakalıdır. Meselemi annesine intikal ettirmem bana yakışmadı. Bunu eşimle konuştuktan sonra anlayabildim. Bu noktada şahsıma olan saygısını/sevgisini kaybeden takipçilerimden özür dilerim. Selahattin Demirtaş hakkında fikrim sabittir ve ölene kadar değişmeyecektir. Eleştirilerim ve laflarım bundan sonra kendisiyle alakalı olacaktır. Kamuoyunu meşgul ettiğim için ayrıca özür dilerim. Hayırlı forumlar."