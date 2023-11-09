Sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım tutuklandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 2 milyar dolar karşılığında anlaştığını ve 1 milyon Filistinli’nin Türk vatandaşı olacağı” yönündeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım tutuklandı.

1 milyon Filistinlinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılacağı yönünde paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım tutuklandı.

T24’te yer alan habere göre Yıldırım, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklama kararına gerekçe olarak ise Yıldırım’a ait dijital materyellerin incelemesinin devam etmesi gösterildi.

“BAŞKA HESAPLARDAN GÖRDÜM, 1 SAAT SONRA SİLDİM”

Yıldırım, emniyetteki ifadesinde, tutuklanmasına neden olan paylaşımını 1 saat sonrasında sildiğini, Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi tarafından söz konusu paylaşımlara yönelik yalanlamayı da hesabından paylaştığını ancak sosyal medyada linç edilmesi nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu paylaşımı öncelikle başka hesaplar üzerinden sosyal medyada gördüm. Bunun üzerine sosyal medya hesabımdan paylaştım. Daha sonra yurt dışı kaynaklara baktım. Yine bu haber ile ilgili yapılan anlaşmaya dair detaylar mevcuttu. Detayları okuduktan sonra ülkenin milli menfaatleri ve haberin doğru olmadığını düşündüğüm için paylaşım yaptıktan sonraki bir saat içinde haberi yayından kaldırdım. Haberi sildikten sonra yaklaşık 2 saat kadar dezenformasyon biriminin bu haberle alakalı açıklamasını bekledim."

Sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım, paylaşımındaAKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2 milyar dolar karşılığında anlaştığını ve 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı yönündeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.