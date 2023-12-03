Sosyal medya yayıncısının 'şaka' yaptığı ortaya çıktı: EURO 2024 kurasında porno dinletildi

EURO 2024 grup kura çekiminde duyulan inleme seslerini bir sosyal medya yayıncısının dinlettiği ortaya çıktı. Yayıncı elindeki telefonla başka bir hattı aradığı anda salonda porno sesleri duyulmaya başlandı. Arama sona erince sesler de sona erdi.

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EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti. Kuraya, 21 takım katıldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunun ardından netleşecek. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. SESLERİN KAYNAĞI BELLİ OLDU Kura çekimi sırasında belirli aralıklarla kaynağı belirlenemeyen inleme sesleri duyuldu. Tören sırasında UEFA Genel Sekreteri seslerden Giorgio Marchetti seslerden rahatsız olarak gürültünün giderilmesi için uyarıda bulundu. Ardından seslerin sona erdiğini anons etti. Sosyal medyada gündem olan seslerin bir sosyal medya yayıncısının dinlettiği ortaya çıktı. YouTube'da yayıncılık yapan Jarvo69 (Daniel Jarvis) kullanıcı isimli bir kişi, törende dinlettiği sesleri canlı yayında ayarladı. Sosyal medya hesabından yayın yapan Jarvo69, elindeki telefonla başka bir hattı aradığı anda salonda porno sesleri duyulmaya başlandı. Arama sona erince sesler de sona erdi. Kullanıcı, o anları sosyal medya hesabında "Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise" (Seks sesleriyle Euro 2024 kurası şakası) başlığıyla canlı yayınladı.