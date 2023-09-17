Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan Safa Yasin tutuklandı

İstanbul'da, 13 Eylül Çarşamba günü, Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Cami'sinin içerisinde, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." diye yazan Safa Yasin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan sosyal medya kullanıcısı Safa Yasin Ö.(19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'daki bir camide, Safa Yasin Ö.(19) isimli sosyal medya kullanıcısı, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." diye yazı yazmıştı.

Safa Yasin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal'da yakalanmıştı. Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.