Sosyal medyada gündem oldu: İstanbul'a meteor düştü iddiası

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi heyecana yol açtı. Meteor düştüğüne yönelik iddialara neden olan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Yaşam 07.08.2023 06:58 Giriş: 07.08.2023 06:58

Güncelleme: 07.08.2023 07:00 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA