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Sosyal medyada gündem oldu: İstanbul'a meteor düştü iddiası

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi heyecana yol açtı. Meteor düştüğüne yönelik iddialara neden olan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Yaşam
  • 07.08.2023 06:58
  • Giriş: 07.08.2023 06:58
  • Güncelleme: 07.08.2023 07:00
Kaynak: İHA
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Sosyal medyada gündem oldu: İstanbul'a meteor düştü iddiası
Fotoğraf: İHA

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi meteor düştüğüne yönelik iddialara neden oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık görenleri şaşkına çevirdi.

Balık tutan bir yurttaaşın cep telefonuna yansıyan görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ışığın görüldüğü sırada bir gürültü de duyulduğunu öne sürdü.

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