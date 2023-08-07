Sosyal medyada gündem oldu: İstanbul'a meteor düştü iddiası
İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi heyecana yol açtı. Meteor düştüğüne yönelik iddialara neden olan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: İHA
İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi meteor düştüğüne yönelik iddialara neden oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık görenleri şaşkına çevirdi.
Balık tutan bir yurttaaşın cep telefonuna yansıyan görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, ışığın görüldüğü sırada bir gürültü de duyulduğunu öne sürdü.