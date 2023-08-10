Sosyal medyada gündem olmuştu: Taksim’de dolar dağıtanlar gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de dolar dağıtan ve sosyal medya için çekim yapan maskeli kişilere İstanbul Emniyet'i operasyon yaptı. Gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi. Polis, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.



Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi’nde sosyal medya için video çeken bir grup, yerlere 1 dolar atmıştı. Paraları almak isteyenler tarafından kısa sürede kargaşa yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu anların sonrasında para dağıtan kişilerin kendilerini Fergio House olarak tanıtan bir grup olduğu belirtilmişti.