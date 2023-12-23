Sosyal medyada "kraliyet pitonu" satışı: Para cezası uygulandı

Kastamonu'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "kraliyet pitonu" türü yılanı satmaya çalışan bir kişiye 8 bin 252 lira para cezası uygulandı. Yılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı

Güncel 23.12.2023 11:05 Giriş: 23.12.2023 11:05

Güncelleme: 23.12.2023 11:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Kastamonu'da, sosyal medyada satışa çıkarılan piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak piton satmaya çalıştığını belirleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan yılana el koydu. Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.