Sosyal medyada tepki çekmişti: Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie'den açıklama

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Barbie filmi 8 Oscar adaylığı kazansa da filmin başrol oyuncusu Margot Robbie aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesi sosyal medyada tepki çeken Robbie'den açıklama geldi.

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek.

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki filmde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. İki film de 21 Temmuz'da vizyona girmişti.

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmedi.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig her ne kadar övgü toplasa da En İyi Yönetmen kategorisinde aday gösterilmedi. Filmden Ryan Gosling ve America Ferrera ise aday gösterilen isimlerden oldu.

Açıklama yapan Gosling, adaylığı için "onur duyduğunu" ancak Gerwig ve Robbie'nin aday gösterilmemesinden dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Goslin, "Bu tarih yazan, dünya çapında ünlü filmden en çok sorumlu olan iki kişi, Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan Barbie olmaz" diye konuşmuştu.

America Ferrera ise "Aday gösterilmemeleri beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Barbie hayranları, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve pek çok Hollywood yıldızı, Oscar adaylarının açıklanmasından bu yana Robbie ve Gerwig'in aday gösterilmemesine ilişkin tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

MARGOT ROBBIE İLK KEZ KONUŞTU

Oscar adaylığı kazanmayan Margot Robbie konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

33 yaşındaki Robbie, "Bu kadar takdir edildiğinizi gördüğünüzde üzgün hissetmeniz imkansız. Elbette Greta yönetmen olarak aday olmalıydı çünkü yaptığı şey, birinin kariyerinde veya hayatında bir kez yapabileceği bir şey. İnanılmaz bir iş çıkardı. Gerçekten öyle. Ama tüm filmler için inanılmaz bir yıldı" ifadelerini kullandı.

Yıldız "Kültürleri değişterecek, etkileyecek ve büyük bir etki yaratacak bir şey yapmak için yola çıktık. Bunu zaten başardı, hayalimizin ötesine bile geçti. Bu, bizim elde edebileceğimiz en büyük ödül oldu" dedi.

8 ADAYLIK KAZANDI

Filmin 8 adaylık kazanmasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren Robbie, "Filmi izleyenlerin tepkileri, bu deneyimin en büyük ödülü oldu. Hayatımda böyle bir şeyin parçası olmamıştım. Bu şekilde değil. Bu çok farklı hissettiriyor" dedi.