Sosyal medyadaki 'şehit paylaşımlarına' operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden askerlerle ilgili sosyal medyada 'provokatif paylaşım' yapan ve yayan 60 hesap tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, bu paylaşımlara ilişkin operasyon düzenlendiğini ve adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Güncel 13.01.2024 08:41 Giriş: 13.01.2024 08:41

Güncelleme: 13.01.2024 09:03 Kaynak: Haber Merkezi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde hayatını kaybeden 9 askere yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini' bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi." Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti: "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin." Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”

📌Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

📌Propagandasını yapan ve

📌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 6️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit… pic.twitter.com/KZddDMp78v — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024