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Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan O.A. tutuklandı

Güncel
  • 14.12.2023 14:41
  • Giriş: 14.12.2023 14:41
  • Güncelleme: 14.12.2023 14:45
Kaynak: AA
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret ettiği" öne sürülen O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıs, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan O.A'nın tutuklanması kararlaştırıldı.

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