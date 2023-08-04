Sosyal medyadan ‘imdat’ çağrısı

Y.N. sosyal medyadan paylaşımda bulunarak babasının, annesi E.B. ve kendisine yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını duyurdu ve yardım istedi. Anne-kız, yıllarca verdikleri hukuk mücadelesinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Hande ÖZTÜRK

Sosyal medya üzerinden babası Ö.N'nin kendisi ve annesine yönelik attığı tehdit mesajlarını ve videolarını paylaşan Y. N, yılardır annesi E. B. ve kendisinin babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradıklarını anlattı. 18 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirten E. B, hem kızının hem kendisinin defalarca darp raporu almalarına rağmen şikâyetlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

KIZINI DA DARBETTİ

İntihar girişiminde bulunduğunu belirten E. B, "Yoğun bakımda kaldım. Boşanma davası açtım fakat karşı taraf boşanmayı istemediği için bu durum yıllarca sürdü. 6 yıldır ayrıyız ama 6 yıldır tacizleri sürüyor" dedi. Anne E. B, Ö. N'nin sadece adli para cezası, 5 yıllık denetim süresi ve 3 günlük hapis cezası aldığını kaydederek, şöyle devam etti: "2014'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyoruz. Kendisini şikâyet ettiğimizde polis sadece ifadesini alıp bırakıyor. Şimdi hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararlarını ihlal ediyor. Evimizin yakınlarında dolanıyor, iş yerimi arayıp beni taciz ediyor."

E.B., yıllarca yaşadığı baskı, tehdit, taciz ve şiddeti BirGün'e şöyle anlattı: "Ö.N. arayarak önce barışmak istiyor, beni sevdiğini söylüyor. Fakat ben reddedince hem şahsıma hem aileme yönelik tehdit ve hakaret etmeye başlıyor. Geçenlerde çektiği bir videoda 'onlara cehennemi yaşatacağım' dediği kişiler ben, kızım ve ailem. Sürekli tedirginiz. Tehditlerinde sürekli 'sizi öldüreceğim' diyor." Y.N. ise lisede okurken babasının okuluna geldiğini, otobüse kadar takip ederek kendisini darbettiğini anlattı. Eylül ayında mahkemelerinin tekrar görüleceğini söyleyen ve seslerinin duyulmasını isteyen anne-kız, Ö.N'nin artık gerekli ve caydırıcı bir cezayı almasını talep ettiklerini kaydetti.

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