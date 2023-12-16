Sosyal medyadan "müstehcen paylaşıma" 2 tutuklama

İstanbul'da sosyal medyada "müstehcen" içerikli paylaşımlar yaptıkları iddia edilerek gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen kişilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğine çıkartılan bu kişilerden D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.