Sosyal yardıma muhtaçlar ülkesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Ülke, yardıma muhtaçlar ülkesi haline getirildi” eleştirisinin haklılığını doğruladı. 2018’de 3,4 milyon olan yardımlardan faydalanan hane sayısı 2023 itibarıyla 4,4 milyona yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi dün görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı veriler, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin yarattığı yoksulluğa bir kez daha ayna tuttu.

Bakanlığın verileri, “AKP, yoksulluğun üzerini sosyal yardımlar ile örtmeye çalışıyor” eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi.

YARDIM İLE AYAKTA



Bakanlığın verilerine göre, sosyal yardım alan hane sayısı, 2023 itibarıyla çarpıcı boyuta ulaştı. 2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının, 2023’te itibarıyla 4 milyon 400 bin haneye ulaştığı bildirildi. Sosyal yardımlardan yararlandırılan kişi sayısı kayıtlara, 17,6 milyon olarak geçti. Sosyal yardımlardan yararlandırılan toplam 4,4 milyon haneden 3,5 milyonunun, “Düzenli sosyal yardımlar” kapsamında olduğu belirtildi.



Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısındaki çarpıcı artış da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine yansıdı. Ailesi tarafından bakılamadığı için “Sosyal ve Ekonomik Destek” programı kapsamına alan çocuk sayısının 2023 yılında 160 bini aştığı öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 129 milyon 422, 2021 yılında 141 bin 275, 2022 yılında 155 bin olan ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının 2023 itibarıyla 163 bin 995 olduğu ifade edildi.

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Türkiye’de çocuk olmak

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın komisyonda açıkladığı veriler ise Türkiye’deki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisi gözler önüne serildi.

Akay’ın, “Türkiye’de Çocuk Olmanın Bedeli” başlığı altında paylaştığı bazı verilerde şunlar kaydedildi:



•5-17 yaş grubunda ekonomik faaliyette çalışan çocuk sayısı 720 bin ile ifade ediliyor.



•5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’si akut yetersiz beslenme, yüzde 6’sı ise kronik yetersiz beslenme yaşıyor.



•Cezaevlerinde 18 yaşını doldurmamış bin 373 çocuk bulunuyor.

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