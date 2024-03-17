Sosyalist belediyecilik inşa edilecek

HABER MERKEZİ

Yerel seçimlere iki hafta kaldı. Seçim hazırlıkları ülkenin dört bir yanında sürerken Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı Beldesi SOL Parti Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan seçim sürecini BirGün’e değerlendirdi.

Saratlı’da doğup hayatının bir kısmını işçi olarak Almanya’da geçirdiğini belirten Kaplan, 1970’lerin başından beri bu bölgedeki imkânlarda ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Kaplan, Saratlı’nın 1992’de belde olduğundan bu yana beldenin hâlâ ‘köy’ görünümünde olduğunu aktardı. Kaplan, “Bu beldede değişim ve dönüşümün zamanı geldiğini düşünüyoruz ve bunun için yola çıktık” dedi.

“Belde de yıllardır çeşitli imkanların yaratılacağı, kadınların, gençlerin, işçilerin, sorunlarının çözüleceği beklentisi artık insanların canına tak etti” diyen Kaplan, “Artık görünüyor ki belediye ciddi bir rant alanı ve geçim kaynağı olarak görüldü. Halkın sorun, talepleri dinlenmedi ve yönetim seçilen kişinin etrafında adeta bir ağalık sitemi ile yönetildi” ifadelerini kullandı.

HALKLA YÖNETECEĞİZ

Kaplan şöyle konuştu:

“Beldede toplumsal barışın gözardı edildiği, yurttaşlara eşit davranılmadığı bir yönetimin hâkimiyetinden bahsediyoruz. Eğitime önem verilmedi, yıllarca geri plana atıldı. Altyapı ve üstyapı eksikleri giderilmedi. Ciddi bir kanalizasyon sorunu mevcut. İçme suyunda hijyen önemli bir sorun. Kent merkezi bir türlü kurulamadı ve alışveriş dükkânları dâhil insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eksiklikler de sürüyor. Ayrıca yollar yaz kış bozuk, toz ve çamur içerisinde. Kasaba turizme açık bir bölge ancak tarihi yer altı şehirlerinin giriş çıkışları dahi düzensiz.”

Kadınların yaşamdaki yerinin geri planda olduğunu söyleyen Kaplan, sosyal bir yaşamın olmadığını belirtti. Adaylık sürecinin tüm bu sorunları düzelmek doğrultusunda ortaya çıktığını aktaran Kaplan, “Tüm sorunlara karşı halkla birlikte hareket edeceğiz” dedi.