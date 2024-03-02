Sosyalist parti başkanı baskında öldürüldü

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Orta Afrika ülkesi Çad’da Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi’nin (PSF) lideri Yaya Dillo, partinin başkent Encemine’deki genel merkezinde güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada öldürüldü. Mayıs ayındaki Devlet Başkanlığı seçimine hazırlanan ordu yönetimindeki Çad’da Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun akrabası da olan Dillo, hükümete yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

KARŞILIKLI SUÇLAMA

Çad İletişim Bakanı Abderaman Kullamalah, çarşamba günü sabah saatlerinde Ulusal Devlet Güvenlik Teşkilatı’na (ANSE) silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, birçok kişinin öldüğünü belirttiği saldırıdan PSF’yi sorumlu tuttu. Hükümet yetkililerinin olaya ilişkin açıklamasında salı günü Yüksek Mahkeme’nin başkanına suikast girişiminde bulunan PSF üyesi Ahmed Torabi’nin gözaltına alındığını açıkladı.

PSF’den yapılan açıklamada ise Dillo’nun “Cumhuriyet Muhafızları tarafından suikasta uğradığı” belirtildi. PSF yetkilileri, ANSE yakınlarında parti üyelerine açılan ateşte Torabi’nin öldürüldüğünü aktardı. Parti yetkilileri, Torabi’nin cesedini almak için çarşamba günü ANSE binasına giden parti üyelerine askerlerin ateş açtığını kaydetti.

2021'de Askeri Geçiş Konseyi’nin başına getirilen İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti. Ancak Ekim 2022’de geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 6 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.