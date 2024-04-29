Sosyalistlerden ortak açıklama: 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de buluşalım!

SOL Parti, EMEP, TİP, Halkevleri İstanbul Şubeler Koordinasyonu ve TKH, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek üzere saat 10.00’da Saraçhane’de buluşma çağrısı yaptı. Kamuoyuyla paylaşılan ortak açıklamada, “Sermayenin ve AKP'nin ekonomik yıkım politikalarına karşı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik ve adalet için 1 Mayıs 2024'te bir araya geliyoruz” vurgusu yapıldı.

SOL Parti, Emek Partisi, Halkevleri İstanbul Şubeler Koordinasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi'nin İstanbul örgütleri, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşma çağrısı yaptı.

5 sosyalist yapının ortak açıklamasında, Türkiye’nin derin bir krizden geçtiği belirtilerek, emekçilerin yoksulluk ve açlıkla boğuştuğu hatırlatıldı.

Sosyalistler, “Emperyalist finans merkezlerinin kapısında sömürge valisi edasıyla gezinen Maliye Bakanı'nın hazırladığı ve AKP'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programının etkisi gün geçtikçe artıyor. Orta vadeli program ile halkın sırtına bindirilmiş vergi yükünü bir kez daha ağırlaştırmanın adımlarını atıyorlar. İşçi sınıfına kemer sıkma tavsiyesinde bulunanlar, patronlara ise ‘krizi fırsata çevirme’ olanağı tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Gündüzlerinde sömürüldüğümüz, gecelerinde aç yattığımız bu düzene başkaldırıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “1 Mayıs’ta birliğimizle, ortak ve irade kararlılığımız ile 1 Mayıs’ı yasaklamaya çalışan iktidara, 1 Mayıs’ı “hizaya sokmaya” çalışan sermaye sınıfı temsilcilerine, 1 Mayıs’a gölgesini düşürmeye çalışan sermaye sınıfına karşı güçlü bir yanıt verelim” dendi.

SOL Parti, EMEP, TİP, Halkevleri ve TKH; İstanbul halkını Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs günü saat 10.00’da Saraçhane’ye çağırdı.

Daha önce 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde saat 10.00’da DİSK, TMMOB, TDB korteji Saraçhane’de, KESK ve TTB korteji ise Beşiktaş Meydanı’nda buluşarak Taksim’e yürüyeceğini açıklamıştı.

SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI 1 MAYIS’A!

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, EMEP İstanbul İl Örgütü, TİP İstanbul İl Örgütü, Halkevleri İstanbul Şubeler Koordinasyonu ve TKH İstanbul İl Örgütü’nün ortak imzasıyla yayınladığı “Sömürü Düzenine Karşı 1 Mayıs’a!” başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

“Türkiye derin bir krizden geçiyor. Emekçiler yoksulluk ve açlıkla boğuşmakta; ekonomik yıkım, açlık sınırındaki milyonlarca asgari ücretlinin, emeklilerin, gençlerin, kadınların üstüne bir karabasan gibi çökmüş durumda.

Emperyalist finans merkezlerinin kapısında sömürge valisi edasıyla gezinen Maliye Bakanı'nın hazırladığı ve AKP'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programının etkisi gün geçtikçe artıyor. Orta vadeli program ile halkın sırtına bindirilmiş vergi yükünü bir kez daha ağırlaştırmanın adımlarını atıyorlar. İşçi sınıfına kemer sıkma tavsiyesinde bulunanlar, patronlara ise "krizi fırsata çevirme" olanağı tanıyor.

Manda yoğurduyla beslenen saray çevresi; ıstakoz yiyen, Maldivler’de tatil yapan, sayısız maaş alan bürokratlar; belediyelerde halkın parasıyla saltanat odaları kuranlar, tüketimi zaten kıt kanaate inmiş halka ‘‘tüketimi kısma’’sını söylüyor.

BÖYLE GİTMEZ!

Gündüzlerinde sömürüldüğümüz, gecelerinde aç yattığımız bu düzene başkaldırıyoruz.

Türkiye işçi sınıfının mücadelesiyle tarihsel ve kentsel bir anlam kazanmış olan Taksim'i emekçilere kapatarak işçi sınıfının ortak mücadele hafızasını kesintiye uğratmak istiyorlar.

AYM kararını tanımayarak kendi yarattıkları hukuku dahi ayaklar altına alıyor, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal etmeye devam ediyorlar. Yasaklarla, baskılarla engellemeye çalıştıkları, işçi ve emekçilerin insanca bir yaşam ve çalışma talebi, eşit ve özgür bir yaşam mücadelesidir.

Sermayenin saldırılarına, yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayetlerine ve sömürüye karşı işçi sınıfının kitlesel birliği ve mücadelesi, tüm yasakları delip geçecek tek seçenektir.

Bu seçeneği büyütmek, sınıf mücadelesinin önündeki güçlerin işçi ve emekçilerin büyüyen öfkesini insanca bir yaşam talebiyle birleştirerek meydanlara taşıma sorumluluğuyla hareket etmesini gerektirir.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, sermayenin saldırılarına karşı tüm gücümüzle bir arada duralım!

1 Mayıs’ta birliğimizle, ortak ve irade kararlılığımız ile 1 Mayıs’ı yasaklamaya çalışan iktidara, 1 Mayıs’ı “hizaya sokmaya” çalışan sermaye sınıfı temsilcilerine, 1 Mayıs’a gölgesini düşürmeye çalışan sermaye sınıfına karşı güçlü bir yanıt verelim.

İstanbul'un her yanından, Saraçhane'den ve Beşiktaş'tan Taksim meydanına yürüyecek emekçiler sermayenin saldırılarına güçlü bir yanıt verecek.

Bu doğrultuda aşağıda imzası olan kurumlar olarak; sermayenin ve AKP'nin ekonomik yıkım politikalarına karşı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik ve adalet için 1 Mayıs 2024'te bir araya geliyoruz.

Tüm İstanbullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs’ta SARAÇHANE’de saat:10.00’da buluşmaya çağırıyoruz."