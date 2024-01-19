Şov ile icraat çelişti: 'Seçimden önce bitecek' dedikleri dev projeye 2 bin TL ayırmışlar

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun 'Seçimden önce gerçekleştirebilirsek daha faydalı olacak' dediği Çorum Hızlı Tren Demiryolu Projesi için 2024 yılında sadece 2 bin TL bütçe ayrıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 'seçim öncesi bitebilir' diyerek müjdelediği projeye 2024 yılı bütçesinden 2 bin TL ayrıldığı ortaya çıktı.

Çorum Hızlı Tren Demiryolu Projesi için 2024 yılında sadece 2 bin TL bütçe ayrıldığını belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Bu proje eğer bu vaziyetiyle 2 bin TL bütçe ile ne kadar yıl sonra Çorum’a hızlı tren gelecek biliyor musunuz? 23 milyon 238 bin yıl sonra ancak Çorum’a hızlı tren gelebilir" dedi.

"ÇORUM’A HIZLI TREN NASIL GELECEK?"

Projeye ayrılan miktara tepki gösteren Tahtısız yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Resmi Gazete’deki Çorum yatırım programlarını inceleme fırsatım oldu. İncelediğim yatırım programlarında özellikle Çorum’a yıllardır söz verilen hızlı tren projesine ayrılan bütçeyi gördüm. Bu bütçeyi görünce hani siyasilerin bir sözleri vardır hani hatırlarsınız '2023 yılında Çorum’a hızlı tren gelecek ben de o hızlı trene seni bindirmeyeceğim' diyen siyasiler gördük ama maalesef bugünkü geldiğimiz durumdu incelediğimizde şunu gördük; Çorum- Delice’den bu tarafa gelecek olan hızlı tren hattı için ayrılan parayı öğrendiğimde şok oldum. Çorum hızlı tren için ayrılan bütçe 2024 yılı için sadece 2 bin TL. 2 bin TL’yi şöyle hesaplayalım arkadaşlar; Çorum’da bir işçimizin günlük yevmiyesi bin 500 lirayken 2 bin TL ile Çorum’a hızlı tren nasıl gelecek? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu proje eğer bu vaziyetiyle 2 bin TL bütçe ile ne kadar yıl sonra Çorum’a hızlı tren gelecek biliyor musunuz? 23 milyon 238 bin yıl sonra ancak Çorum’a hızlı tren gelebilir."

BAKAN, '2024'ÜN İLK YARISI' DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Çorum İl Başkanlığı’nda 17 Aralık 2023’te (1 ay önce) yaptığı açıklamada projenin bitimi için bu yıla dikkat çekmişti.

Projeyi bitirip yatırım programına aldıklarını ve ihale süreciyle ilgili çalışmaları başlattıklarını iddia eden Uraloğlu, şunları söylemişti: "Biz, bunu inşallah 2024'ün ilk yarısında, seçimden önce gerçekleştirebilirsek daha faydalı olacak. İlk etapta Çorum'a kadar olan kesimin ihalesini yapacağız. Bu ihaleyi yaptığımızda Çorumlu kardeşlerim buradan Ankara'ya doğrudan yüksek hızlı trenle gidebilecek. Oradan İstanbul'a, Konya'ya, Karaman'a, Sivas'a gidebilecek. Bu ağı bitirdiğimizde Mersin'e, Gaziantep'e, Kapıkule'ye kadar Çorumlu kardeşlerim bu seyahati yapma imkanına sahip olacak."