Soyer: Daha iyi bir ülke yaratacaksak bu İzmir’den başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nin daveti üzerine işçilerle bir araya geldi. Soyer, “Eğer bu ülkeyi değiştireceksek, daha iyi bir ülke yaratacaksak bu İzmir’den başlayacak. İzmir’de de bu işin lokomotifi emekçilerdir” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği’nin daveti üzerine işçilerle buluştu.

DİSK’in Basmane semtinde bulunan sendika binasında Tunç Soyer’e, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı da eşlik etti.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Soyer’i sendikada ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. 2023’te çok büyük acılar yaşadıklarını anlatan Sarı, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz günden beri, sendikamızla el ele kol kola birlikte çok güzel mücadeleler verdik. Özellikle KHK geçişinden sonra yaklaşık 3 bin güvenlik arkadaşımızın toplu sözleşmeli oluşu, sonraki iki toplu sözleşmede aradaki dengesizliği gidermeniz ve çabanız sendikamız açısından çok önemliydi. İZFAŞ ve İZTEK çalışanlarımızla ilgili gösterdiğiniz desteği de unutmadık. Unutmayacağız. AKP iktidarının ülkedeki kadınlara, çocuklara, tüm canlılara, yaşam alanlarına ve kentimize yaptığı saldırılarda hep yan yana durduk. Sokakta yan yana mücadele verdik” dedi.

Soyer’e 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamalarındaki konuşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığını da hatırlatan Sarı, şunları söyledi: “O gün başkanımızın söylediklerini biz de yüksek sesle söyleyeceğiz. Korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’tan ifadelerini kullanmak suç değildir. 57 bin üye olarak aynı sözlerin arkasındayız. ‘Hakikat mi hayal mi’ diyenlere buradan sesleniyoruz. Yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz.”

“İZMİR’İ GÜZELLEŞTİREN GÜZEL İZMİR YAPAN SİZSİNİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de işçilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Soyer, “Bu kasvetli iklimde insanın yüzünü güldüren tek şey, dostlarla beraber olmak, dostlarla güneşin sofrasında gelecek umudunu koruyarak var olmak… Bundan daha başka güzellik olmaz. O nedenle işçi kardeşlerimle, emekçi kardeşlerimle buluşmak bana çok iyi geldi. Eğer bu ülkeyi değiştireceksek, daha iyi bir ülke yaratacaksak bu İzmir’den başlayacak. İzmir’de de bu işin lokomotifi emekçilerdir. 5 yıl oldu. 5 yıl çok büyük sıkıntılarla geçti. Çok büyük felaketlerle yüzleştik. Ama şunu biliyorum ki bu 5 yılı bu kadar hafif hasarlarla atlattıysak, her birinizin emeği sayesinde, her birinizin katkısı nedeniyle” dedi.

Soruşturma nedeniyle kendisini yalnız bırakmayan emekçilere teşekkür eden Soyer, “Hiçbirinizin hakkını ödeyemem. Her birinize minnettarım. O bana yapılan sözde saldırı aslında hepimizin geleceğine yapılmış bir saldırıydı. Çocuklarımızın geleceğine yapılmış bir saldırıydı. Bunun farkına varıp, anlayıp, idrak edip yanımda durmuş olmanız hem kişisel olarak beni çok mutlu etti hem de geleceğe dair umudumu büyüttü. İyi ki varsınız, iyi ki haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesinizi yükseltme iradesini gösteriyorsunuz. Ve el birliği ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Memiş Sarı, çekiç ve örsten yapılan plaketi Başkan Soyer’e verdi.