Soyer, 'Halk Konut' için tarih verdi: Mart içerisinde anahtarları teslim edeceğiz

30 Ekim depreminde hayatını kaybeden 117 kişi İzmir’de düzenlenen iki ayrı törenle anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen Halk Konut projesinin ilk uygulaması olan Dilber Apartmanı’nın önündeki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dilber Apartmanı ile başlayan Halk Konut projesinin büyüdüğünü ve bu noktaya geldiğini görmek gurur verici. Mart ay içerisinde anahtarları teslim edeceğiz” dedi.

BİRGÜN EGE

30 Ekim 2020’deki depremde hayatını kaybeden 117 yurttaş için İzmir’de anma töreni düzenlendi. Tören İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifçilik modelini depremzedeler için de uygulamaya koyduğu Halk Konut projesinin ilk uygulaması olan Bayraklı’daki Dilber Apartmanı önünde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dilber Apartmanı’nın yapımında sona gelindiğini vurgulayarak “Dilber Apartmanı ile başlayan Halk Konut projesinin büyüdüğünü ve bu noktaya geldiğini görmek gurur verici. Mart ay içerisinde anahtarları teslim edeceğiz” dedi.

“İZMİR’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOOPERATİFÇİLİKLE BULUŞTU”

Deprem Eylem Planı’nın ortak akılla şekillendiğini de dile getiren Soyer, “İzmir’de kentsel dönüşümü 'mekânsal adalet' ilkesiyle tanımladık. Bugün bu ilkeyle hayat bulan çok değerli bir anıtın, Dilber Apartmanı’nın önündeyiz. Bu örnek yapı, İzmir’de kentsel dönüşümü kooperatifçilik modeli ile buluşturduğumuz Halk Konut Projemizin ilk uygulaması. Dilber Apartmanı ile başlayan Halk Konut Projesi’nin büyüdüğünü ve bu noktaya geldiğini görmek gurur verici. Mart ay içerisinde anahtarları teslim edeceğiz. 11 adet kooperatifin kuruluş süreci tamamlandı ve protokol tarafları ile sözleşme aşamasına gelindi. 20 binanın ise kooperatifleşme süreci devam ediyor ” diye konuştu.

“İZMİR ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK”

Halk Konut projesiyle şu ana kadar 100 bin metrekarelik alanda bin 100 bağımsız bölümün proje ve yapım sürecini başlattıklarını da vurgulayan Soyer, şunları söyledi: “Hedefimiz, 80’in üzerinde kooperatifimizle 480 bin metrekare alanda 3 bin 200 adet bağımsız bölümün inşaatını çok yakın zamanda tamamlamak. Halk Konut modelinin bu kadar kısa sürede yaygınlaşabilmesi hiç şüphesiz İzmir halkının Büyükşehir Belediyemize duyduğu güvenin eseri. Onların bize olan güveni sürdükçe, İzmir çok daha güvenli bir şehir haline gelecek.”

Depreme dirençli İzmir için en temel önceliklerinden birinin İzmir'deki binaların riskli olup olmadığını tespit etmek olduğunu belirten Soyer, herkesin, oturduğu evde güvenle yaşamasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. İzmir’deki yapı stokunun yüzde 80’inin eski ve yaşlı olduğunu, olası bir depremde risk taşıdığını kaydeden Soyer, bunu ortadan kaldırmak için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile çalışma yürüttüklerini vurguladı. Soyer, “Bayraklı ve Bornova ilçelerinde başlattığımız çalışmaları Konak'a doğru genişlettik. Böylelikle 2024 yılı sonunda kent nüfusunun yaklaşık yüzde 25’inin yaşadığı bölgede 'Afete Hazır ve Dirençli İzmir' vizyonumuzun en önemli ayağı olan yapı envanteri çalışmaları tamamlanacak” dedi.

3 BİN 600 BİNANIN YAPI ÖN İNCELEME SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Mart 2023 itibariyle İzmir genelinde talebe dayalı yapı ön inceleme hizmetini de vermeye başladıklarını ifade eden Soyer, “Bugüne kadar toplamda 4 bin 100 başvuru neticesinde İzmir’i karış karış dolaştık ve 3 bin 600 binanın yapı ön inceleme saha çalışmasını tamamladık. Bu kapsamda, İzmir’in hangi ilçesinde olursa olsun başvuran her vatandaşımıza binalarının deprem karnesini ücretsiz olarak çıkarıyoruz. 1 Kasım’dan itibaren bu incelemelerimizin sonuçlarını hemşerilerimizle paylaşmaya başlıyoruz” dedi.