Soyer: “Kur korumalı değil emek korumalı yerel yönetim anlayışı ile çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye bünyesindeki memurları kapsayan toplu sözleşme ile İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ çalışanlarının maaşlarında iyileştirme sağlayan ek protokolleri imzaladı. Soyer, “Biz kur korumalı mevduat hesabı ile değil emek korumalı yerel yönetim anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 bin 114 kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme ve İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ bünyesinde çalışan 19 bin 855 işçiyi ilgilendiren ücretleri iyileştirmeye yönelik ek protokolü imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’ye örnek bir adım attıklarını belirterek, “Hiç kuşkunuz olmasın daha iyisini yapacağız. İki nedenle daha iyisini yapacağız. Birincisi emeğin hakkını vermek için ikincisi İzmirliler bunu hak ettiği için. Siz eğer yaptığınız işi gerçekten iç huzuru ile yaparsanız, sevgiyle yaparsanız o zaman bu şehirde yaşayan insanlar daha mutlu olacaklar. Bu bizim asli görevimizdir. Asla şaşmayacağız. Asıl olan demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, emek mücadelesidir. Bu mücadelenin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Eğer bir ülkede demokrasi tırpanlanmışsa, azaltılmışsa, erdemleri, değerleri yok sayılmışsa bilin ki en yüksek enflasyon oranlarıyla, derin yoksulluklarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Bu hikayeyi değiştirmenin yolu demokrasi mücadelesinden geçer. Demokrasinin olduğu yerde o ülkenin ürettiği refahı adil bir biçimde paylaştırırsınız. Demokrasi yoksa sadece bir zümrenin refahı büyür, büyük çoğunluk büyük yoksulluklar yaşar. Asıl olan demokrasi mücadelesidir. Nasıl İzmir Türkiye’nin lokomotifiyse, İzmir Büyükşehir Belediyesi demokrasi mücadelesinin de lokomotifi olmaya devam edecek. Çok daha güzel günlerde çok daha iyisini yapacağımızı göreceksiniz” diye konuştu.

EMEKÇİLER MAĞDUR OLMASIN

Soyer, şunları dile getirdi: “Emekçiler mağdur olmasın, enflasyon altında ezilmesin, bir nefes alsınlar. Şunu çok iyi biliyoruz. Mesele sadece ekonomik değil. Bu aynı zamanda adalet ve demokrasi mücadelesi. Kur korumalı mevduat milyonları olanları, zenginleri koruyor. Biz ne yapıyoruz? Biz kur korumalı mevzuat hesabı değil emek korumalı yerel yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Aramızdaki fark; hakkın, hukukun üzerine kurulu, emeğin hakkını vermeye dayanan demokratik bir yerel yönetim anlayışı. Kimse enseyi karartmasın. Bugün burada bulunan sizler sadece İzmir için değil tüm Türkiye için kıymetlisiniz. Bu yürek size feda olsun.”

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise, “Halkçı ve demokrat belediyecilik anlayışını savunan belediye başkanları halkını, kentini ve belediye emekçilerini görüyor. Demokrasiden, emekten ve adaletten yana duran, bu politikaları savunan, kent halkıyla kamusal hizmet anlayışıyla bütünleştirmiş siyasal anlayışın ve adayların yanında olacağız. Örgütlü güçler bugünlerde devreye girmeli” diye konuştu.

DİSK/Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, “Bugün emeğimizin karşılığı için imzasını ortaya koyan Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. 8 ay önce tören yaptık şimdi iyileştirme yapıyoruz. Bu ülkenin karanlığa değil emekçi halklarına hizmet eden belediye başkanlarına ihtiyacı var. Biz onlara yol arkadaşı diyoruz. Tunç Başkan da bizim yol arkadaşımız emekten yana olan başkanımızdır. Emekten yana imza attığı için sağ olsun, var olsun. Yolumuz uzun. Karanlık bir dönemdeyiz ancak birlik, beraberlik ve aydınlık yüzünüzle ülkeyi hep birlikte aydınlığa çıkaracağız” şeklinde konuştu.

EK PROTOKOL VE TOPLU SÖZLEŞME NEYİ KAPSIYOR?

2024 Ocak itibariyle yüzde 38,56 zamlı ücret iyileştirmesinin üzerine 1 Şubat 2024’ten geçerli olmak üzere yüzde 11,5 iyileştirme yapılmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, ESHOT Genel Müdürlüğü’nde çalışan 6 bin 114 kamu emekçisi ile 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını kapsayan sözleşmeye göre sosyal denge tazminatı 8816,25 TL’den yüzde 59 artışla 14 bin TL’ye, Mart ayında ödenen bahar ikramiyesi 2703,65 TL’den yüzde 67 artışla 4500 TL’ye, Ocak ve Mart ayında Halkın Bakkalı ödemesi ise 500 TL’den yüzde 100 artışla bin TL’ye çıktı.