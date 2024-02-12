Soykan: Oktar'ı kollayan güçlerin geri planda kalması gerçeği gölgeliyor

Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili belgeselde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya yönelik iddialarla ilgili tartışma sürerken, 140journos'un hazırladığı belgeselde görüşüne başvurulan gazeteci Timur Soykan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Soykan, "Belgeselde bu iddiaların öne çıkarılıp Adnan Oktar'ı besleyen ve kollayan siyaset ile bürokrasideki güçlerin geri planda kalması gerçeği gölgeliyor" dedi.

Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili belgeselde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya yönelik iddialarla ilgili tartışma sürerken, 140journos'un hazırladığı belgeselde görüşüne başvurulan gazeteci Timur Soykan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Soykan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Adnan Oktar'ın arkasındaki siyaset, bürokrasi ve yargı desteğini ortaya koymadan sadece Şebnem Korur Fincancı'nın işkence raporlarını öne çıkartmak haksızlıktır" derken, belgeselin işkenceyi aklama ya da işkenceyle mücadele edenleri karalama gibi bir amaca hizmet ettiği eleştirilerine ise katılmadığını söyledi. Soykan, şu ifadeleri kullandı:

"140journos'un Adnan Oktar belgeselinde görüşüne başvurulmuş bir gazeteci olarak belgesel ekibine ilettiğim eleştirimi burada da belirtmeliyim. Adnan Oktar'ın arkasındaki siyaset, bürokrasi ve yargı desteğini ortaya koymadan sadece Şebnem Korur Fincancı'nın işkence raporlarını öne çıkartmak haksızlıktır. Belgeselin işkenceyi aklama ya da işkenceyle mücadele edenleri karalama gibi bir amaca hizmet ettiği eleştirilerine ise katılmıyorum. Bu raporlar ve sonuçları elbette tartışılabilir. Ama belgeselde bu iddiaların öne çıkarılıp Adnan Oktar'ı besleyen ve kollayan siyaset ile bürokrasideki güçlerin geri planda kalması gerçeği gölgeliyor."

140Journos'un Adnan Oktar belgeselinde görüşüne başvurulmuş bir gazeteci olarak belgesel ekibine ilettiğim eleştirimi burada da belirtmeliyim. Adnan Oktar'ın arkasındaki siyaset, bürokrasi ve yargı desteğini ortaya koymadan sadece Şebnem Korur Fincancı'nın işkence raporlarını öne… — Timur Soykan (@timursoykan) February 11, 2024

NE OLMUŞTU?

140journos’un Adnan Oktar suç örgütünü ele alan ‘Adnan’ belgeseli yayınlandıktan sonra Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddialar sosyal medyada gündeme geldi.

140journos tarafından yayınlanan belgeselde örgüt üyelerinin Fincancı’ya başvurmasıyla emniyet hakkında işkence raporu düzenlendiği iddia edilip; raporun operasyondan 5 yıl sonra hazırlandığı öne sürüldü.

İddialara göre 1999 yılındaki operasyondan örgüt üyeleri, Şebnem Korur Fincancı’nın hazırladığı rapor ile kurtuldu. Fincancı hakkında iddialarla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “İşkence kamu görevlilerinin kasıtlı, korkutma, sindirme amacıyla yaptıkları bir şiddet eylemidir. Fail kamu görevlisi olduğundan devletlerin önleme, uygulamama ve cezasız bırakmama sorumluluğu olan mutlak yasak bir suçtur. İşkence görenin kim olduğu, ne yaptığı işkence suçunu meşrulaştıramaz. Ancak işkenceyi meşrulaştırma çabaları ve cezasızlık işkencenin devam etmesi için yaygın olarak kullanılmakta, işkencenin görünür olması çabalarının değersizleştirilmesi için tüm yöntemler işleme sokulmaktadır.”

Fincancı ayrıca hukuki yollara başvuracağını açıkladı.