‘Soykırım’ davasında beraata savcılıktan itiraz
Haber Merkezi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu yönetimine “Ermeni Soykırımı” ifadesi nedeniyle açılan ve beraatla sonuçlanan karara itiraz etti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak, karara itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde Diyarbakır Barosu’nun yaptığı açıklama metnine yer veren savcılık, metinde geçen "tehcir", "zorla yerinden edilme", "soykırım" kavramlarıyla, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Meclis’ini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılandığını” savundu.
Söz konusu ifadelerle baro yönetim kurulu üyelerinin suç işlediklerini savunan savcılık, şüphelilerin cezalandırılması gerekirken beraatlarına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.
Savcılık itirazında, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararının “usul ve esas yönünden kanuna aykırılık” nedeniyle kaldırılmasını istedi.