Soykırıma kanıt var, ateşkes yok

UAD, soykırım davasında İsrail'in “dosyanın reddi” talebini reddederek yargılanmasının önünü açtı. İsrail hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Divan, Tel Aviv’den tedbirlere ilişkin 1 ay içinde rapor sunmasını istedi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı “soykırım” davasında ara kararı açıkladı.

Mahkeme, İsrail'in, “askerlerinin soykırım yapmasını önlemek için tüm önlemleri alması” ve “insani durumu iyileştirmek için adımlar atması gerektiğine” hükmetti.

‘MAKUL SEVİYEDE İSPAT’

Başyargıç Joan Donoghue, Gazze’deki kayıplardan “endişe duyduklarını” dile getirerek “insanlık dramının farkında olduklarını” söyledi. İsrail’in soykırım davasının reddedilmesi talebini reddettiklerini belirten Donoghue, dosyanın esastan görüşüleceğini duyurdu. UAD, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede ispatlandığına” karar verdi.

Yargıç Donoghue, UAD’nin Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbirler konusunda karar verme yetkisine sahip olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü “askeri operasyonları” derhal durdurması gerektiğine hükmeden ve İsrail aleyhindeki “soykırım” davasında ihtiyati tedbir kararı alan mahkeme, Tel Aviv'in 1 ay içerisinde soykırımı önlemek için aldığı tedbirlere ilişkin Divan'a rapor sunmasını talep etti. Öte yandan Mahkeme, doğrudan ateşkes emri vermekten kaçındı.

‘HUKUK ZAFERİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UAD’nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti. Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğini ve İsrail’in üzerindeki baskıyı genişleteceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırım suçlamalarını reddederek ülkesinin “Hamas’a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise UAD’yi “antisemitizmle” suçladı.

ÜÇLÜ ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Katar, İsrail ve ABD’nin Gazze Şeridi’nde ateşkesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir araya geleceği iddia edildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu hafta sonu bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirilecek görüşmede Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’dan ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) yetkililerin yer alacağı aktarıldı.

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Tedbir kararı ne anlama geliyor?

UAD’nin kararı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’ne aykırı hareket edip etmediğine ilişkin olmayıp sadece muhtemel soykırım tehlikesine karşısında oluşacak zararların önüne geçmek için davada nihai karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken “geçici önlemler” anlamına geliyor. UAD Şartı’nın 59’uncu maddesi uyarınca Mahkeme’nin aldığı kararlar, taraflar için bağlayıcı durumda iken üçüncü ülkeler için kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. Kararların uygulanması büyük oranda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin tasarrufunda bulunuyor.