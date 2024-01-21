Soylu'ya gönderilen ayna için danışmanı, PTT'ye "iade edin" demiş

Bir yurttaş, “İBB’de terörist var” diyen Süleyman Soylu’ya ayna göndererek "Ne arıyorsa o aynada bulacaktır. Bol bol bakmasını diliyorum” diye açıklama yapmıştı. Ancak Soylu kargoyu kabul etmedi ve kargonun iade edileceği öğrenildi.

İsmail ARI

Önceki İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu, bir yurttaşın kendisine gönderdiği aynayı iade etti.

Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına yönelik sarf ettiği "terörist" suçlaması uzun süredir tartışılıyor.

Geçen günlerde de Nuri Başkapan isimli bir yurttaş, Soylu adına TBMM’ye ayna gönderdiğini duyurdu.

"NE ARIYORSA O AYNADA BULACAKTIR"

Başkapan yaptığı açıklamada, “Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendi bakanlık dönemi içerisinde idari anlamda kendisine bağlı olan İBB’de ‘557 tane terörist var’ şeklinde açıklama yaptı. Sonra da mahkemede ‘buna dair bir bilgi, belge, rapor falan yok. Bunu siyaseten açıkladım’ diyen Süleyman Soylu’ya bir İBB’li olarak ayna gönderiyorum. Ne arıyorsa o aynada bulacaktır. Bol bol bakmasını diliyorum” dedi.

Süleyman Soylu'ya gönderilen ayna...

DANIŞMANI "İADE EDİN" DEMİŞ

Ancak Süleyman Soylu'nun aynayı kabul etmediği ve aynanın göndericiye iade edileceği öğrenildi.

Başkapan BirGün'e yaptıpı yeni açıklamada, "Soylu gönderdiğim aynayı kabul etmemiş ve kargo henüz Meclis'teki odasına ulaşmadan danışmanı PTT Meclis şubesini arayarak getirmeyin talimatını vermiş. Bu bilgiyi ise PTT Meclis Şubesi'ni aradığımda anlattılar. Kargonun neden teslim edilmediğini sorduğumda bu yanıtı aldım. Soylu'nun danışmanı getirmeyin, iade edin demiş" diye konuştu.