Sözcü TV, Ersan Şen ile yolları ayırdı

Sözcü TV, kısa süre içinde kendi kanalını açmayı planlayan yorumcusu Ersan Şen ile yolları ayırdı.

Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmaya hazırlanan hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen ile Sözcü TV'nin yolları ayrıldı.

Sözcü TV, kararını Ersan Şen'e bildirdi. Gazeteci İsmail Saymaz ile Ersan Şen'in yer aldığı 'Sokağın Sözü' adlı programda Saymaz'ın karşısında farklı konuklar bulunacak.

Kısa süre önce televizyon kanalı kurmak için harekete geçen Ersan Şen, kanalın genel yayın yönetmenliğine Faruk Demirel'i getirmişti.