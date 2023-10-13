Sözcü TV'ye bağlanan İsrailli öğretim üyesi kullandığı ifadeler sebebiyle yayından alındı

Tel-Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Cohen Yanarocak, Sözcü TV'de "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" ifadelerini kullanınca yayından alındı.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı tarafından yönetilen ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in de konuk olarak katıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Cohen Yanarocak kullandığı ifadeler sebebiyle yayından alındı.

Canlı yayında "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" ifadelerini kullanan Yanarocak, bu sözler üzerine yayından alındı.

Yanarocak, "2006 senesinde Hamas terör örgütü El Fetih'i tasfiye etti. Hamas terör örgütü Oslo anlaşmalarını ve İsrail'in varlık hakkını tanımıyor. Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni kesip biçmeyelim mi? Yani, anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Yanarocak'ın ifadelerine moderatör Serap Belovacıklı ve konuklar İsmail Saymaz ile Deniz Zeyre, tepki gösterdi.

Saymaz, “Kurulabilecek en insanlık dışı cümlelerden biridir. Bu bir savaş propagandasıdır” dedi.

Belovacıklı ise “Böyle bir yayına müsaade edemeyiz” diyerek konuğun bağlantısını sona erdirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Yanarocak, daha sonra X platformundan bir paylaşımda bulundu.

Yanarocak şunları söyledi:

Bu akşam Sözcü TV'de "Çocuklarımızı kesip biçenleri (HAMASLI TERÖRİSTLERİ) kesip biçmeyelim mi?" dedim diye linç yiyip yayından alındım.



Dinlemek isteyenler için yayının kaydı ektedir.



Farklı görüşlere tahammül edememeniz sizin adınıza üzücü. pic.twitter.com/isq8irTLjQ — Hay Eytan Cohen Yanarocak - חי איתן כהן ינרוג׳ק (@hayeytan) October 12, 2023

"Bu akşam Sözcü TV'de "Çocuklarımızı kesip biçenleri (Hamaslı teröristleri) kesip biçmeyelim mi?" dedim diye linç yiyip yayından alındım. Dinlemek isteyenler için yayının kaydı ektedir. Farklı görüşlere tahammül edememeniz sizin adınıza üzücü."