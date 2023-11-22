Sözcü yazarı Zeyrek: AKP, Terörle Mücadele Yasası ve AYM kanununda değişiklik planlıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP'nin Terörle Mücadele Yasası'nın 3. ve 4. maddeleri ile AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 6216 sayılı kanunda değişiklik yapmayı planladığını belirtti.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi ve Terörle Mücadele Yasası'nda (TMY) bazı değişiklikler yapmaya hazırlandığını ifade etti.

Zeyrek, Sözcü'de bugün yayımlanan 'Erdoğan yalnız kaldı' başlıkla yazısında, Terörle Mücadele Yasası ve AYM hakkında dikkat çeken detaylara yer verdi.

Zeyrek, AKP'nin TMY'nin 3. ve 4. maddeleri ile AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 6216 sayılı kanunda değişiklik yapmayı planladığını belirtti.

"Yakın gelecekte Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında Can Atalay kararı üzerinden yaşanan krizin çözümü için yapılmak istenen düzenlemeleri çok konuşacağız" ifadelerine yer veren Zeyrek'in yazısında ilgili kısım şöyle:

"AK Parti, bu amaçla bazı yasal değişiklikler planlamış. Öncelikle Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 3. ve 4. maddeleri değiştirilmek isteniyor.

Amaçlanan şey ise söz konusu maddelerin AYM içtihatları çerçevesinde Anayasa'nın 14. maddesiyle uyumlu hale getirilmesi. AYM kararlarında ‘14. maddede tanımlanan suçlar açık yazılmamış’ yorumunu yapıyordu. Plana göre TMY'de Anayasa'nın 14. maddesinde belirtilen suçlar daha açık bir şekilde yazılacak.

İkinci önemli değişiklik ise (AYM Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki) 6216 sayılı Kanun'da yapılacak. Söz konusu kanunun 66. maddesi mahkeme kararlarının bağlayıcılığını düzenliyor ve geçmişten kaldığı için Bireysel Başvuru Hakkı kapsamındaki kararlarla ilgili özel bir düzenleme yer almıyor.

Yeni düzenlemeyle Bireysel Başvuru konusundaki AYM kararlarının bağlayıcı niteliği değiştirilmek isteniyor."