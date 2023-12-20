Sözleşmeli öğretmenlere sürgün

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, norm kadro fazlalığı gerekçesiyle Buca’da 3 sözleşmeli öğretmeni başka bir kente gönderecek. Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, öğretmenlerin 4 ay önce atandığını ve bu uygulamanın sürgün olduğunu söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli öğretmenler arasında norm kadro fazlası olanlardan başka bir il tercihi yapmasını istedi. İzmir Valiliği ve Buca Kaymakamlığı tarafından Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, İzmir’de alanlarında atanabileceği eğitim kurumu bulunmayan öğretmenlerin listesi belirtildi. Bu listeye göre Buca’da görev yapan 3 sözleşmeli öğretmen başka bir kente gitmek zorunda kalacak.

Yazıda, “İl içerisinde atanabileceği eğitim kurumu bulunmayan aşağıda isimleri yazılı sözleşmeli öğretmenlerden tercih edecekleri il veya illeri belirten dilekçesi alınarak 20 Aralık 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim” denildi. Bu yazıyı ilgi tutarak Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, Şube Müdürü Yaşar Polat imzası ile okullara, “İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazısında adı geçen sözleşmeli öğretmenlerin il içerisinde atanabileceği eğitim kurumu bulunmadığından tercih edecekleri il veya illeri belirten dilekçelerin alınarak DYS üzerinden 19 Aralık 2023 Salı günü mesai saati bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim” şeklinde yazı gönderdi.

EYLÜL’DEN ARALIK’A NORM KADRO FAZLASI

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Yıllardır söylediğimiz gibi sözleşmeli öğretmenlik sözleşmesi, kölelik sözleşmesidir ve bu sözleşme işinin ehli olmayan ve kural tanımayan yöneticilerin elinde daha da kötü sonuçlar doğurmakta, eğitim emekçilerinin her an mesleklerinden atılmalarına neden olabilmektedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Buca’da norm fazlası olduğunu ilan ettiği ve başka bir il tercihi yapmazlarsa ve hatta başka bir il tercihi yapsalar dahi istekte bulundukları illere de atanamazlarsa görevlerine son verileceğinden bahsedilmektedir. Buca’da norm fazlası olan üç sözleşmeli öğretmen ilk atama olarak daha eylül ayında göreve başlamışlardır. Eylül ayından aralık ayına ne oldu da bu öğretmenler norm fazlası oldular” dedi.

Okullarda seçmeli ders belirleme süreçlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmadığını ve okul müdürlerinin seçmeli derslere karar verdiğini vurgulayan Candemir, “Okulunda seçmeli dersler ile ilgili süreçleri mevzuata uygun yerine getirmeyen ve keyfine göre okulundaki seçmeli dersleri belirleyen ve öğretmenlerin norm fazlası olmasına neden olan Buca’daki okul müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. 19 Aralık günü öğleden sonra, öğretmenlere yazı ile tebliğ edip, saat 17.00’ye kadar kendinize bir il seçin denilmesini, öğretmenlerimizin bu duruma düşürülmesini kabul etmiyoruz. Daha 4 ay önce ihtiyaç nedeniyle atayıp, bir dönem dahi geçmeden öğretmenlerimizin atandıkları ilde norm fazlası oldukları gerekçesiyle, kendilerine 2 saat içinde bir il seçmelerini söylemek haksızlıktır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda bu uygulama en hafif tabirle sürgündür. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerimizi daha fazla mağdur etmeden, bu uygulamadan vaz geçmelidir” diye konuştu.