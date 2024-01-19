Sözleşme’nin feshini onayladı, AYM yolu açıldı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi'nde görev süresi 30 Ocak’ta dolacak Muammer Topal’ın yerine gelecek kişi için yapılan seçimde en çok oyu İstanbul Sözleşmesi’nin feshini onaylayan Yılmaz Akçil aldı.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın, Aydemir Tunç ve Yalçın Ekmekçi yarıştı. 112 üyenin katıldığı oylama neticesinde Yılmaz Akçil 40, Bilge Apaydın, 24 Aydemir Tunç 19 ve Yalçın Ekmekçi 18 oy aldı.

Danıştay'da AYM üyeliği için yapılan seçimde en yüksek oyu alan 3 isimden Yılmaz Akçil, İstanbul Sözleşmesinin feshi kararını onaylayan Danıştay 10. Dairesi Başkanı.

Cumhurbaşkanlığına en çok oyu alan üç ismin bildirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu isimlerden birini AYM üyesi olarak atayacak.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesinden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasını onaylamıştı.